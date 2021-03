  Beispiel Emma Wolf in Q6 Q7: Warum viele Lokale auch nach dem Lockdown geschlossen bleiben

Mannheim/Wiesbaden. Es ist ein prominentes Opfer der Corona-Schließungen: Vor wenigen Tagen gab Sternekoch Dennis Maier bekannt, dass er sein Nobelbistro „Emma Wolf since 1920“ nach dem Lockdown nicht mehr öffnen wird. 2016 hatte sich die Spitzenküche im Mannheimer Shoppingcenter Q6 Q7 einquartiert - das war ungewöhnlich für ein Restaurant, das kurz darauf auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

Das coronabedingte Aus für das hochklassige Lokal wurde per Pressemitteilung bekanntgegeben. Das Ende vieler anderer Gastronomiebetriebe in der Region könnte aber ganz leise kommen - und die Gäste merken es erst, wenn sie auch nach dem Lockdown vor verschlossenen Türen stehen. In der Branche geht man davon aus, dass jede Menge Restaurants, Cafés oder Kneipen einfach nicht mehr öffnen werden, auch wenn sie es wieder dürften. Und für Gastronomie in Shoppingmalls gelten Experten zufolge noch besondere Bedingungen.

„Die Zahlen sind alarmierend“, sagt Daniel Ohl, Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Baden-Württemberg. Einer aktuellen Umfrage bei 1000 Verbandsmitgliedern zufolge sehen sich 60 Prozent der Betriebe in ihrer Existenz gefährdet. Und 26 Prozent der Befragten beschäftigen sich derzeit mit der Frage, ob sie aufgeben sollen. „Den Betrieben droht die Kraft auszugehen“, sagt Ohl. „Und es trifft nicht nur die Schwachen.“ Fixkosten etwa für die Miete auf der einen Seite und fehlende Einnahmen auf der anderen brächten die ganze Branche in Schwierigkeiten.

So könne der Umsatzausfall durch die monatelange Schließung im zweiten Lockdown nicht durch Liefer- und Abholservices ausgegeglichen werden. Das bringe maximal 10 bis 15 Prozent des üblichen Umsatzes. Wer etwa 2019 viel Geld in seinen Betrieb investiert habe, weil die Geschäfte gut liefen, dem streiche jetzt die Bank die Kreditlinie. „Vor allem kleine Betriebe machen einfach nicht mehr auf“, sagt Ohl.

Pleite oder Aufgeben

Ähnlich sieht das Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Hessen. So würden zum Beispiel manche Betreiber jetzt ihren Ruhestand um einige Jahre vorziehen, weil sich das Geschäft in Corona-Zeiten einfach nicht mehr lohne. Wagner fürchtet aber auch, dass eine große Zahl an Gastronomen aufgeben muss, weil schon die Pleite droht. Vor allem Clubs, Bars und Kneipen sieht er besonders bedroht, da diese kaum Außenflächen haben und zudem meist seit Frühjahr 2020 geschlossen haben. Die Überbrückungshilfen deckten bestenfalls die Fixkosten, die Unternehmer und Unternehmerinnen müssten ohne Lohn auskommen.

Für Hessen rechnet er damit, dass 20 Prozent der Gastro-Betriebe inklusive Hotels im laufenden Jahr Insolvenz anmelden müssen. Weitere 5 bis 10 Prozent dürften einfach dichtmachen, so die Dehoga-Schätzung. Und das, auch wenn es in den kommenden Wochen Lockerungen geben sollte. Bereits jetzt liefen immer mehr Schreiben zur Kündigung der Verbandsmitgliedschaft ein - ein Indiz für Geschäftsaufgaben. Wagner: „Es ist ein Tod auf Raten im Gastgewerbe.“

Für den Handelsexperten Joachim Will hängt der Erfolg von Gastronomie-Konzepten eng mit dem Einzelhandel zusammen - und umgekehrt. Beide Branchen bringen sich gegenseitig Frequenz und Kundschaft. Will leitet das Wiesbadener Beratungsunternehmen Ecostra. Er macht vor allem für Innenstädte und deren Einkaufszentren erschwerte Bedingungen in der Pandemie aus. So fehle den Restaurants und Imbissen die Mittagsklientel aus den Büros, die sich jetzt eher im Homeoffice bekocht oder nah beim Wohnort versorgt. „Und Shoppingcenter sind stärker von den Corona-Einschränkungen betroffen als andere Betriebsformen“, sagt Will. Das habe die Erfahrung nach dem ersten Lockdown im März gezeigt. Durch den Maskenzwang hätten die Kunden weniger Lust gehabt, sich länger drinnen aufzuhalten und ganz gezielt eingekauft - ohne auch noch dort zu essen. „Die Leute wollen wieder an die frische Luft“, sagt Will.

Personalintensives Konzept

Das will Q6 Q7-Manager Hendrik Hoffmann so nicht stehen lassen. Er setzt auf „auf einen Nachholbedarf bei Kunden und Gästen, sobald es die Covid-Beschränkungen wieder zulassen“. Die Schließung der Sterneküche Emma Wolf in seiner Shopping-Mall führt er auf die ganz besonderen Bedingungen für das Bistro zurück: „Das Konzept war personalintensiv und auf eine begrenzte Gästezahl ausgelegt, der Gastraum dem entsprechend vergleichsweise klein“, erklärt Hoffmann. „Hier waren die ohnehin schon belastenden Corona-Bedingungen sicherlich besonders fatal.“ Mit weiteren Schließungen von Gastronomiebetrieben in dem Mannheimer Einkaufszentrum sei nicht zu rechnen.