BDI verlangt Lockerungen

Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert ein Ende der Homeoffice- und pauschalen Testpflicht in Betrieben. Das geht aus einem Zehn-Punkte-Papier des Industrieverbandes an die Bundesregierung hervor, der dieser Redaktion vorliegt. „Die Impffortschritte in Gesellschaft und Unternehmen müssen mit einer parallelen Rückkehr in einen normalen Geschäftsbetrieb verbunden sein“, heißt es in dem Papier.

Der BDI fordert einen Stufenplan, der festlegt, wie die auferlegten Corona-Schutzmaßnahmen in den Betrieben verringert und abgeschafft werden können. Als Maßstab legt der BDI die steigende Anzahl von geimpften und genesenen Mitarbeitern an. Zudem dringt der Spitzenverband der Industrie darauf, Reisen in einem stärkeren Ausmaß als bisher zu ermöglichen. Der „bestehende Flickenteppich von Ansätzen“, mit denen die Staaten weltweit die Reisetätigkeit regeln, würde Geschäftsreisen beeinträchtigen und den Wiederhochlauf der Wirtschaft beeinträchtigen.

Datenschutz nicht „als Dogma“

„Für den freien Waren- und Güterverkehr müssen Grenzübertritte bei allen Verkehrsträgern unbürokratisch und reibungslos ermöglicht und Einreiserestriktionen evidenzbasiert abgebaut werden“, heißt es. Dafür solle auch die pauschale Testnachweispflicht im Flugverkehr entfallen, da sie die Prozesse verkompliziere.

Druck macht der Verband beim Thema Digitalisierung. Der Datenschutz dürfe nicht als „absolutes Dogma“ gesetzt werden, währende andere Grundfreiheiten massiv eingeschränkt werden, schreibt der BDI an die Bundesregierung. Eine klare Absage erteilte der Verband der diskutierten Freigabe der Impfstoffpatente. Anstatt das Patentrecht auszuhebeln, brauche es eine weltweite Impfkampagne, etwa indem die Welthandelsorganisation (WTO) Exportverbote für Impfstoffe sowie deren Produktion aufhebe.

BDI-Präsident Siegfried Russwurm kritisierte auch den Überbietungswettbewerb der Bundesländer mit verschiedenen Öffnungsstrategien. tki/gau