Von Jochen Gaugele und Tobias Kisling

Herr Russwurm, in Europa droht Krieg - der Kreml hat mehr als 100 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Welche Folgen hätte ein russischer Einmarsch für die Industrie in Deutschland?

Siegfried Russwurm: Die Folgen einer Verschärfung des Konflikts wären für alle düster. Insofern ist es richtig, über jeden geeigneten Kanal

...