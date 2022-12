Bauhaus zahlt Inflationsausgleich an Mitarbeitende im Verkauf

Mannheim. Mitarbeitende im Verkauf von Bauhaus erhalten eine steuerfreie Sonderzahlung. Alle Festangestellte in den mehr als 150 Fachcentren in Deutschland werden zum Jahresende einen Inflationsausgleich von 500 Euro erhalten. Mit dieser Zahlung soll ein solidarischer Beitrag in Zeiten extrem gestiegener Lebenshaltungskosten, insbesondere bei Strom und Heizkosten, geleistet werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Mannheim mit. Die Sonderzahlung werde mit dem Dezembergehalt ausgezahlt.

Damit knüpft Bauhaus an das soziale Engagement zugunsten seiner Mitarbeitenden aus der Pandemiezeit an. Mit einer Sonderprämie hatte sich das Unternehmen damals bei allen Mitarbeitenden im Verkauf für ihren außergewöhnlichen Einsatz in der Pandemie bedankt und setzte damit ein klares Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung.