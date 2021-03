Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF will elektrisch beheizte Steamcracker-Öfen entwickeln und dafür eine Pilotanlage in Ludwigshafen bauen. Das Unternehmen will dabei mit dem saudi-arabischen Wettbewerber SABIC und dem Industriegase-Hersteller Linde zusammenarbeiten. Eine Vereinbarung dazu wurde jetzt unterzeichnet, wie BASF am Mittwoch mitteilte.

Der Steamcracker in Ludwigshafen wird mit fossilen Brennstoffen beheizt. © BASF

Die Partner haben bereits an Konzepten gearbeitet, um die im Heizprozess eingesetzten fossilen Brennstoffe durch erneuerbaren Strom zu ersetzen. Steamcracker spielen in der Chemieindustrie eine zentrale Rolle bei der Herstellung von wichtigen Grundstoffen. Sie benötigen große Mengen Energie, um Kohlenwasserstoffe in Olefine und Aromaten aufzuspalten. Bisher wird das durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erreicht – dabei wird jedoch viel Kohlendioxid freigesetzt.

Mit dem Steamcracker-Projekt wollen die Unternehmen „einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der chemischen Industrie leisten“, heißt es in der Mitteilung. Dafür wurden öffentliche Fördergelder beantragt, etwa für den Bau einer Multi-Megawatt-Demonstrationsanlage am Standort Ludwigshafen. Die Anlage könnte laut BASF 2023 in Betrieb gehen. be