Die Zielgruppe von 1000 Satellites ist riesig: Es sind all die Tausende in der Region, die viel Zeit durch die Fahrt zu ihrem Unternehmen verlieren. Und die auch in Corona-Zeiten nicht immer allein im womöglich schlecht ausgestatteten Homeoffice sitzen wollen. 1000 Satellites bietet sogenannte Coworking Spaces, die flexibel und firmenübergreifend Büroraum anbieten.

Dort können die

...