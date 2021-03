Berlin. Bei der Bahn zeichnet sich immer mehr ein intensiver Arbeitskampf ab. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) stößt mit ihren Forderungen nach 4,8 Prozent mehr Lohn und 57 weiteren Wünschen beim Arbeitgeber auf Unverständnis. Nach Angaben von Personalvorstand Martin Seiler würde das gesamte Paket zu einer Kostensteigerung von 46 Prozent führen. Die Gewerkschaft müsse jetzt aufhören, die Corona-Schäden zu leugnen und Vernunft annehmen. „Ihre horrenden Forderungen sind angesichts der größten wirtschaftlichen Krise des Unternehmens völlig realitätsfern“, kritisiert der Vorstand.

AdUnit urban-intext1

Das sieht GDL-Chef Claus Weselsky ganz anders. „Der Arbeitgeber muss endlich seine eklatante Missachtung der Leistung der Eisenbahner beenden“, sagt er, „sie haben den Verkehr auf der Schiene rund um die Uhr selbst in der schlimmsten Corona-Krise sicher und zuverlässig aufrecht erhalten“. Deshalb will sich die GDL nicht mit jenen 1,5 Prozent mehr Lohn begnügen, die die Konkurrenzgewerkschaft EVG im vergangenen Herbst mit der Bahn ausgehandelt hat.

Scheitern schon vor dem Start?

Neben der prozentualen Entgelterhöhung verlangen die Lokführer eine Corona-Prämie in Höhe von 1300 Euro. Darüber hinaus sieht der Katalog eine Zulage für Beschäftigte in Ballungsgebieten mit hohen Lebenshaltungskosten vor. Für das Sicherheitspersonal will die Gewerkschaft eine Absenkung der Wochenarbeitszeit von 41 auf 38 Stunden erreichen. Dazu kommen noch Forderungen für Berufsgruppen, die von der GDL bisher gar nicht vertreten werden. Der Tarifvertrag soll laut GDL auch für die Beschäftigten in den Instandhaltungswerken, dem Netzbetrieb und Instandhaltung der Trassen gelten.

An jenem letzten Punkt könnten die Tarifverhandlungen schon vor ihrem Start scheitern. Denn die GDL will erst über die materiellen Forderungen sprechen, wenn die Bahn die Anwendung ihrer Tarifverträge garantiert. Genau hier liegt ein beträchtliches Konfliktpotenzial. Weselsky hat der Konkurrenz von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Kampf angesagt.

AdUnit urban-intext2

Die GDL sprach bisher nur für das Zugpersonal. Nun will sie auch in den anderen Betrieben der Bahn Fuß fassen und der EVG dort Mitglieder abjagen. Sonst droht ihr der Fall in die Bedeutungslosigkeit. Denn seit Jahresbeginn muss die Bahn das Tarifeinheitsgesetz (TEG) anwenden. Danach gilt in einem Betrieb nur der Tarifvertrag mit der stärksten Gewerkschaft. Das wäre in den rund 300 Bahnbetrieben überwiegend der Vertrag der EVG. Nur in 60 Betrieben sind derzeit beide Gewerkschaften vertreten.