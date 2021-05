Bahn rüstet den ICE4 auf

Berlin. Die Deutsche Bahn rüstet die neueste ICE-Generation technisch auf: Ab Anfang August soll der ICE4 dadurch erstmals Geschwindigkeiten von bis zu 265 Kilometern pro Stunde erreichen können, hieß es aus Bahnkreisen. Bislang lag das Höchsttempo bei 250 Stundenkilometern. Mit der neuen Spitzengeschwindigkeit soll sich demnach auch die Pünktlichkeit verbessern. Unter anderem auf den Strecken Köln-Rhein/Main, Göttingen-Hannover und München-Berlin sollen die Züge das neue Tempo auch ausfahren können.

„Von 1000 auf 1500 Kilometer“

Zudem will der bundeseigene Konzern deutlich mehr Hochgeschwindigkeitsstrecken einrichten. Innerhalb der nächsten zehn bis zwölf Jahre solle sich ihre Zahl um 50 Prozent erhöhen, sagte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla dieser Redaktion, „von jetzt 1000 auf dann 1500 Kilometer“.

Mehr Tempo soll es demnach unter anderem auf den Strecken zwischen Stuttgart und Ulm, Frankfurt und Mannheim sowie Hannover und Hamburg geben. Auf Hochgeschwindigkeitsstrecken kann ein Intercity-Express (ICE) mit mindestens 250 Kilometern pro Stunde fahren, teils noch schneller.

Die schnellste ICE-Variante, der ICE3, schafft Geschwindigkeiten von bis zu 330 Kilometern pro Stunde. Die neueste ICE-Generation ist auch mit 265 Stundenkilometern deutlich langsamer als der Vorgänger. An diesem Samstag werden die Intercity-Express-Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn 30 Jahre alt. Am 29. Mai 1991 wurde der ICE1 offiziell eingeweiht. Wenige Tage später, am 2. Juni, nahmen die ersten Züge den Linienbetrieb auf.

Der ICE4 ist seit 2017 im Regelbetrieb im Einsatz. Insgesamt 137 Züge hat die Deutsche Bahn beim Technologie-Konzern Siemens bestellt, von denen inzwischen 75 ausgeliefert sind. Alle drei Wochen komme ein weiterer Zug hinzu, betont die Bahn. Bis 2024 soll die gesamte ICE4-Flotte ausgeliefert sein.

Zum Gespött wurde der ICE durch ein großes Ärgernis aus Sicht der Fahrgäste. Die Klimaanlagen versagten im Sommer bei hohen Außentemperaturen häufig den Dienst. Ein Halt auf freier Strecke wurde gelegentlich schon mal zur schweißtreibenden Angelegenheit. Lange spielte die Bahn das Problem herunter. Dann wurden die Klimaanlagen bei der Modernisierung älterer Züge erneuert. Bei den Zügen der neueren Generation sind die Klimaanlagen nun schon auf die Erderwärmung vorbereitet. Sie sollen auch bei Außentemperaturen von über 50 Grad noch funktionieren.

Trotz aller Widrigkeiten hat der ICE den Standard für den Personenverkehr auf der Schiene in Deutschland gesetzt. „Der ICE ist ein wesentlicher Faktor der Mobilitätswende“, sagt Bahnchef Richard Lutz. Ohne das Flaggschiff sei die gewünschte Verdoppelung der Passagierzahlen in diesem Jahrzehnt nicht zu schaffen. Der ICE soll so zum Klimaretter werden. Denn schon heute wird der Zug ausschließlich mit Ökostrom betrieben. ZRB/dpa/wom

