Bahn kündigt Angebot an

Berlin. Die Deutsche Bahn hat für die nächste Tarifrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an diesem Montag ein Angebot angekündigt. „Wir legen ein Angebot vor, das hilft, die Corona-Schäden zu bewältigen und die Interessen der Beschäftigten zu wahren“, teilte Personalvorstand Martin Seiler am Sonntag mit. Details wurden nicht genannt. „Im Gegenzug erwarten wir, dass die GDL-Spitze von ihren realitätsfernen Forderungen abrückt.“ Bei der GDL war bis zum Nachmittag zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Beide Seiten kommen am Montag zur dritten Verhandlungsrunde zusammen. Die GDL hatte schon für das zweite Treffen Ende April ein Angebot der Arbeitgeberseite verlangt. Die Gewerkschaft selbst hat einen 58 Punkte umfassenden Forderungskatalog vorgelegt. Dazu gehören 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie in Höhe von 1300 Euro. dpa

AdUnit urban-intext1