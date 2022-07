Außenministerin besucht SAP

Walldorf. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Sonntag den Walldorfer Softwarekonzern SAP besucht. Die Politikerin tourt derzeit durch Deutschland, um Bürger und Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Verbänden und Zivilgesellschaft einzubinden in die Entwicklung einer Nationalen Sicherheitsstrategie. Die Federführung hierfür liegt beim Auswärtigen Amt. SAP-Vorstandschef Christian Klein lobte im Anschluss einen intensiven Austausch zu einem weiten Themenspektrum von der Cybersecurity bis zum Stand der Digitalisierung in Deutschland. „Da gibt es noch viel zu tun“, waren sich Klein und die Ministerin einig. Sicherheit sei heute mehr als militärische Sicherheit und Diplomatie, so Baerbock. Cybersicherheit werde ein Schwerpunkt der Nationalen Sicherheitsstrategie. sr (Bild: Ingo Cordes/SAP)

