„Auftragslage ist ein Segen“

Wiesbaden/Frankfurt. Die weltweite Konjunkturerholung füllt die Auftragsbücher der deutschen Industrie kräftig. Im ersten Halbjahr lag der Wert der Bestellungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes preisbereinigt (real) um 28,1 Prozent über dem von der Corona-Krise geprägten Vorjahreszeitraum. Allein die exportorientierten Maschinenbauer verzeichneten ein Plus von 29 Prozent. Nach Angaben des Branchenverbandes VDMA ist der coronabedingte Einbruch des Vorjahreszeitraums wettgemacht und das Vorkrisenniveau der ersten sechs Monate 2019 überschritten.

Weltweite Investitionen

„Nach den herben Order-Einbrüchen im letzten Jahr ist die jetzige Auftragslage ein Segen“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers am Donnerstag. Allein im Juni legten die Maschinenbau-Bestellungen um 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Die Zurückhaltung der Kunden während der Corona-Hochphase sei eindeutig überwunden. „Investitionen in Ausrüstung, Maschinen und Services stehen weltweit oben auf der Agenda“, sagte Wiechers. Die Industrie profitiert insgesamt von der starken Nachfrage nach „Made in Germany“. Im Vergleich zum pandemiebedingt schwachen Vorjahresmonat lag der Wert der Aufträge im Juni des laufenden Jahres nach Berechnungen um 26,2 Prozent höher.

Der Maschinenbau arbeitet wieder über Vorkrisenniveau. © dpa

Die Umsätze erholen sich allerdings trotz prall gefüllter Auftragsbücher nicht in gleichem Maße. Lieferengpässe und Materialknappheit bremsen die Produktion. „Der Industrie geht es eigentlich blendend. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt“, stellte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank fest. „Wäre da nicht noch das Wort ,eigentlich’. Das Problem ist, dass die Industrie den exzellenten Auftragsbestand derzeit nicht in eine entsprechend gut laufende Produktion ummünzen kann. Die fehlenden Vorprodukte belasten.“ dpa