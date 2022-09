Auftakt der Tarifrunde

Hannover/Frankfurt. Die Tarifgespräche für die bundesweit fast vier Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie starten am 12. September in Hannover. Wie die IG Metall am Freitag ankündigte, sollen die ersten regionalen Verhandlungen damit im Bezirk Niedersachsen/Sachsen-Anhalt geführt werden. Die Diskussionen über die Lohnforderungen in der deutschen Kernbranche dürften angesichts der hohen Verbraucherpreis-Inflation und gleichzeitig starker Kostenbelastung vieler Unternehmen schwierig werden. Die Gewerkschaft verlangt acht Prozent mehr Geld über eine Laufzeit von einem Jahr – und zwar als Erhöhung, die dauerhaft in die Tariftabellen einfließt. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall lehnt das ab.

Die regionalen Entgelt-Tarifverträge der Branche laufen bundesweit zum 30. September aus. Warnstreiks sind nach dem 28. Oktober möglich. In aller Regel wird im Laufe der Verhandlungen ein Pilotbezirk vereinbart, dessen Abschluss dann die übrigen Regionen übernehmen. In Baden-Württemberg ist der 14. September als erster Verhandlungstermin festgelegt. dpa