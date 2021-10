Audi setzt auf Standort Zwickau

Zwickau. Rund ein halbes Jahr nach dem Start des Q4 e-tron hat sich Zwickau für Audi zum größten Produktionsstandort für Elektrofahrzeuge entwickelt. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagte der Leiter der Audi-Elektrobaureihe, Fermín Soneira Santos, am Dienstag. „Wir sind die nächsten sieben Jahre hier – und wahrscheinlich auch darüber hinaus.“ Genaue Stückzahlen wollte Audi nicht nennen.

Außer im Zwickauer VW-Werk baut der Hersteller vollelektrische Fahrzeuge auch in Neckarsulm und Brüssel. Als erstes E-Auto am Stammsitz Ingolstadt ist der Q6 geplant, dessen Markteinführung 2023 sein soll. Derzeit unterstützen rund 350 Audi-Mitarbeiter die Fertigung in Zwickau. Sie sollen so Erfahrungen zur Elektromobilität sammeln und diese künftig an ihren Heimatstandorten einbringen.

Der Anteil reiner E-Fahrzeuge an den Auslieferungen insgesamt lag laut Audi im ersten Halbjahr bei 3,3 Prozent (Vorjahreszeitraum: 2,7 Prozent). Ab 2026 will die Volkswagen-Tochter neue Modelle nur noch mit Elektroantrieb auf den Markt bringen und die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor bis 2033 schrittweise auslaufen lassen.

VW hat den Standort mit etwa 8500 Beschäftigten für 1,2 Milliarden Euro zur reinen Fabrik für Elektrofahrzeuge umgebaut und zu einem Mehrmarkenwerk entwickelt. Neben dem ID.3 und ID.4 von VW werden in Zwickau auch Modelle für Audi und dien Seat-Ableger Cupra gefertigt. Ende dieses Jahres soll der ID.5 als letztes von insgesamt sechs Modellen in Produktion gehen.

Mit dem Produktionsstart des Q4 e-tron war Audi im Frühjahr an seinen Gründungsort zurückgekehrt. 1909 war das Unternehmen von August Horch in Zwickau gegründet und ein Jahr später in „Audi“ umbenannt worden. Mit dem Zusammenschluss mit weiteren sächsischen Fahrzeugherstellern 1932 waren die vier Ringe dann Markenzeichen der Auto Union. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen in Bayern neu gegründet. dpa