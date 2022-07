Auch VR Bank Kur-und Rheinpfalz schafft Strafzinsen ab

Speyer. Die Vereinigte VR Bank Kur-und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer schafft die Strafzinsen für Privatkunden ab dem 15. Juli ab. Dies teilte die Genossenschaftsbank am Mittwoch mit. Sie begründete dies mit der Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Leitzinsen im Juli und im September anheben zu wollen. Der „überfällige Schritt“ der EZB ermögliche es jetzt der VR Bank, „die Privatkunden von dieser in Einzelfällen praktizierten Verfahrensweise zu entbinden“. Vorstandssprecher Rudolf Müller sagte, dass die Einleitung der Zinswende gut für die Kunden, aber auch für die Bank sei. Denn er geht im „ersten Schritt zumindest von einer Reduzierung der zu zahlenden Negativzinsen auf Interbankeinlagen“ aus. In der Region müssen die Kunden der Sparkasse Rhein Neckar Nord und der VR Bank Rhein-Neckar (beide Mannheim) bereits seit 1. Juni keine Negativzinsen mehr zahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Sparda-Banken reagieren auf die angekündigte Zinswende und wollen die Negativzinsen abschaffen. Der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Sparda-Banken, Florian Rentsch, nannte am Mittwoch allerdings keinen genauen Termin. Die Sparda-Bank Südwest verzichtet schon seit dem 1. Juli auf das Verwahrentgelt für Giro- und Tagesgeldkonten. In Deutschland gibt es elf Sparda-Banken mit vier Millionen Kunden. was/dpa