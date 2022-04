Auch eine Rezession ist möglich

Mannheim. Die deutsche Wirtschaft wächst nur noch schleppend – und das auch in den kommenden Jahren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). „Die Finanzmarktexpertinnen und Finanzmarktexperten gehen davon aus, dass das starke Wirtschaftswachstum aus 2021 bereits 2022 abflauen wird. Auch eine Rezession wird nicht mehr völlig ausgeschlossen“, sagt ZEW-Präsident Achim Wambach. Für 2022 erwarten die Experten demnach eine Wachstumsrate von zwei Prozent. 2023 wird eine mittlere Wachstumsrate von 2,5 Prozent, für 2024 eine niedrigere von 2,0 Prozent prognostiziert. Damit schrauben die Fachleute ihre Prognosen allesamt nach unten.

Roboter arbeiten an der Karosserie von verschiedenen BMW-Modellen.

Hauptursachen für das gebremste Wachstum sind Unterbrechungen in den Lieferketten: 58 beziehungsweise 30 Prozent der Befragten gehen von einem negativen oder sehr negativen Einfluss aus. Dazu kommen steigende Energiepreise sowie Rohstoffknappheit, die sich nachteilig auf das reale Bruttoinlandsprodukt auswirken. Rund 35 beziehungsweise 59 Prozent der Befragten geben an, dass Energiepreise einen negativen oder sehr negativen Einfluss haben. 45 beziehungsweise 46 Prozent erwarten, dass sich die Rohstoffknappheit negativ oder sehr negativ auswirkt.

Einzelne Wirtschaftszweige sind dabei in Deutschland mit Blick auf die kommenden fünf Jahre unterschiedlich schwer von der geopolitischen Situation betroffen, die vor allem durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine geprägt ist: Fahrzeugbau, Chemie/Pharma, Stahl/Nichteisen-Metalle und Maschinenbau dürfte es am härtesten treffen. Dabei schneidet der Fahrzeugbau am schlechtesten ab (rund 74 Prozent leicht beziehungsweise deutlich schlechter). Banken, Versicherungen, Elektro, Konsum/Handel, Bau, Dienstleister, Telekommunikation und IT sind dagegen wenig bis gar nicht beeinträchtigt.

Auch mit Blick auf den Krieg hat eine deutliche Mehrheit der Befragten ihre Prognosen für die Jahre 2022 und 2023 erheblich nach unten korrigiert. So geben 40 Prozent an, dass sie ihre Prognosen für 2022 leicht reduziert haben, knapp 58 Prozent sogar sehr stark. Für das Jahr 2023 dreht sich das Bild: Während nur noch knapp zehn Prozent ihre Prognosen stark reduziert haben, erwarten rund 69 Prozent der Experten für 2023 noch leicht negative Auswirkungen. „Auch für die Jahre nach 2023 sehen die Finanzmarktexpertinnen und Finanzmarktexperten negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland aufgrund der neuen geopolitischen Lage“, so Wambach.

Für 2024 erwarten noch rund 45 Prozent der Befragten einen negativen Effekt, auf Sicht von fünf Jahren sind es rund 44 Prozent. In beiden Fällen überwiegen die Anteile, die leicht negative Auswirkungen erwarten, deutlich. Dagegen erwartet knapp die Hälfte der Befragten keine negativen Auswirkungen mehr für 2024 beziehungsweise auf Sicht von fünf Jahren.