Arbeitslosenquote in Mannheim im April gestiegen

Mannheim/Südwest. Die Arbeitslosenquote in Mannheim ist im April um 0,1 Prozent auf 7,2 Prozent gestiegen. Das teilte die Arbeitsagentur am Freitag mit. Demnach seien im April 127 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat. „Die positive Entwicklung der Arbeitslosenquote der Vormonate setzt sich in diesem Monat nicht fort, jedoch entspricht diese Entwicklung der des Vorjahres“, sagte Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mannheimer Arbeitsagentur laut Mitteilung.

Arbeitslosigkeit im Südwesten nahezu unverändert

Die Zahl der Arbeitslosen im Südwesten ist im April weitgehend gleich geblieben. Landesweit waren 240 470 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Stuttgart mitteilte. Im März hatte die Zahl der Arbeitslosen 240 496 betragen. Die Arbeitslosenquote betrug unverändert 3,8 Prozent.

Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg zeige sich weiterhin beständig, bleibe aber erstmalig deutlich hinter der saisonüblichen Entwicklung zurück, teilte Regionalleiter Christian Rauch mit. Da der Fachkräftemangel ungebrochen sei, könne er nur jeder Arbeitslosen und jedem Arbeitslosen dringend empfehlen, sich mit den vielen Angeboten zur beruflichen Weiterbildung auseinanderzusetzen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 15 Prozent. Im April 2022 hatte die Regionaldirektion 209 080 Arbeitslose verzeichnet. Die Quote hatte bei 3,3 Prozent gelegen.