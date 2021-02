  Anwender: Cloud muss Mehrwert bieten

Cloud-Software hat den teils abrupten Wechsel durch Corona vom geregelten Büroalltag ins Homeoffice in hohem Maße erst ermöglicht und unterstützt. Dieser Ansicht ist Steffen Pietsch, Fachvorstand Technologie bei der Deutschsprachigen SAP Anwendergruppe (DSAG) mit Sitz in Walldorf. „Die Cloud ist ein Innovationstreiber“, erklärte er auf den virtuellen Technologietagen der DSAG. Gleichzeitig mahnte Pietsch an, dass der Datenschutz gewährleistet sein müsse, ebenso wie die Integration der verschiedenen Cloud-Systeme. „Es ist wichtig, dass SAP sämtliche Kosten transparent darlegt und den Mehrwert einer entsprechenden Lösung noch deutlicher herausstellt“, so Pietsch.

Die Cloud ist die Datenwolke. Software wird zur Miete über das Internet bezogen. Es gibt also keine klassische Installation auf einem stationären Computer. SAP erhofft sich vom Cloud-Geschäft planbarere Einnahmen und ist dabei, sich noch stärker darauf auszurichten. Kürzlich stellten die Walldorfer eine Initiative vor, um Kunden auf dem Weg zur Cloud zu begleiten. Die DSAG begrüßte diesen Schritt. „Die Zukunft von SAP ist die Cloud, aber wir lassen dabei keine Kunden zurück“, versprach Jürgen Müller, Technologie-Chef und Vorstandsmitglied bei SAP. jung