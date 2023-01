Angeklagter räumt Betrug mit Corona-Teststationen ein

Längst sind mannigfache Corona-Testzelte aus dem Straßenbild verschwunden. Hingegen beschäftigen Covid-Schnellanalysen bis heute die Justiz. Am Mannheimer Landgericht ist der inzwischen vierte Prozess, in dem es um Betrug in Zusammenhang mit Virus-Tests geht, vor einer Großen Wirtschaftsstrafkammer angelaufen. Dem Angeklagten, der in Untersuchungshaft sitzt, wird zudem zur Last gelegt,

...