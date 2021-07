Am Spielautomaten getrickst

Mannheim. Das Glück lässt sich nur schwer manipulieren – der Auslesestreifen eines Glücksspielautomaten schon. Darum geht es in einem Prozess vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer am Mannheimer Landgericht. Auf der Anklagebank sitzt seit Freitag ein in der Quadratestadt geborener und aufgewachsener 35-jähriger Mann mit italienischem Pass. Ihm wird vorgeworfen, an Steuerhinterziehung in einer Gesamtgrößenordnung von 1,73 Millionen Euro beteiligt gewesen zu sein.

Die Hintergründe des Falles sind verwirrend: Denn eigentlich war es der aus Sizilien stammende Vater, der in Mannheim erst eine Pizzeria, dann drei solcher Lokale betrieb und schließlich damit begann, in Kneipen, auch links des Rheins, um die 20 Gewinnspielgeräte aufzustellen. Ab 2010 soll bei den Datenspeichern beziehungsweise deren Auslesestreifen, die als Grundlage der Besteuerung dienen, mittels einer Spezialsoftware getrickst worden sein – mit dem Ziel, tatsächliche Einnahmen nach unten zu korrigieren. Weil Ehefrau und Sohn das Automatengeschäft auch nach dem Tod des Vaters im Januar 2017 weiter betrieben, wurde gegen beide ermittelt.

„Vater hat nur Geld interessiert“

Bereits 2019 war die Witwe zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Eigentlich sollte in dem damaligen Prozess auch gegen den Sohn verhandelt werden.

Antonio A. ist aber nicht erschienen – er setzte sich ab, weshalb ein europäischer Haftbefehl erging. Im Februar wurde er in der spanischen Stadt Valencia verhaftet, Ende März nach Deutschland ausgeliefert. Seitdem ist der Mittdreißiger in Untersuchungshaft.

Die zum Prozessauftakt von Staatsanwältin Banu Aslanhan verlesene Anklage ist gespickt mit Zahlen und Details rund um den Vorwurf der Verkürzung von Umsatz-, Gewerbe-, Einkommen- und Vergnügungssteuer zulasten des Fiskus wie auch der Stadt Mannheim. Der Angeklagte möchte sich erst einmal nicht äußern.

In seinem Namen gibt Verteidigerin Inga Berg eine mehrseitige Erklärung ab. Und die kündet davon, dass mit Glücksspielautomaten zwar viel Geld verdient wurde, aber im Familienalltag das Glück nicht zuhause war. „Meinen Vater hat eigentlich nur Geld interessiert“, lässt der Sohn vortragen.

Nach der siebten Klasse habe er die Hauptschule verlassen müssen, um in der Pizzeria zu helfen – aber ohne dafür richtig bezahlt oder angestellt zu werden. Der Patriarch wird als Tyrann geschildert, der vor Gewalt nicht zurückschreckte.

Sohn mit Maserati unterwegs

Dieses Bild zeichnet auch die (verurteilte) Mutter, die mit ihrer freiwilligen Aussage den Sohn unterstützen möchte. Die gesamte Familie habe gelitten, erklärt die 59-Jährige und versichert immer wieder unter Tränen, von den Manipulationen nichts gewusst zu haben. Zur Sprache kommt auch jener gebrauchte Maserati, den Antonio A. im Alter von 28 Jahren geleast hat. Sie habe das Nobelauto befürwortet, sagt die Mutter, die inzwischen von Hartz IV lebt. Der Sohn, der unter dem Vater so viel leiden musste, sollte endlich mal so etwas wie „ein Spielzeug“ haben.

Bei den neun weiteren Verhandlungsterminen mit Zeugen gilt es für die Kammer, herauszufinden, wann der Sohn seinem Vater auf die Schliche gekommen ist, und wie er nach dessen Tod das Automatengeschäft weitergeführt hat. Die Verteidigung strebt offenbar so etwas wie einen Deal an. Jedenfalls kündigt Inga Berg an, dass es seitens der Anwälte rechtliche Bedenken gegen die Erhebung bestimmter Beweise gibt und man das Gespräch mit allen Parteien sucht.