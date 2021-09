Alno vor dem Aus – 230 Jobs weg

Pfullendorf. Der zahlungsunfähige Küchenbauer Neue Alno GmbH steht vor dem Aus. Die Sanierung in Eigenverwaltung komme nicht zustande, teilte das Unternehmen mit. In enger Abstimmung mit dem Betriebsrat und dem Sachwalter sei die Geschäftsleitung zu dem Ergebnis gekommen, den Geschäftsbetrieb der beiden Gesellschaften Neue Alno GmbH und BBT Bodensee Bauteile GmbH Ende September einstellen zu müssen. 230 Menschen verlieren dadurch ihren Job. Möglicherweise wird eine Transfergesellschaft eingerichtet, die versucht, die Beschäftigten zu qualifizieren und ihnen neue Arbeitsplätze zu vermitteln. Das Amtsgericht Hechingen habe über das Vermögen der beiden Unternehmen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1