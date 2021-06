Aldi verbannt Billigfleisch

Mülheim/Essen. Die Discounter gehen voran: Aldi Süd und Aldi Nord wollen mittelfristig keine Fleischprodukte mehr aus konventioneller Tierhaltung verkaufen. Mit ihrer Ankündigung möchten die deutschen Discounter-Marktführer aus Mülheim und Essen Landwirte und ihren Hauptfleischlieferanten Tönnies unter Druck setzen, ab 2030 nur noch Schweine, Rinder und Geflügel zu erzeugen, die Zugang zum Freiland oder Bio-Qualität haben. Andere Einzelhandelsketten wollen folgen.

„Geben großes Versprechen ab“

Überraschend stellte Aldi am Freitag einen stufenweisen Komplettausstieg aus dem Verkauf von Frischfleisch vor, das unter den Bedingungen der sogenannten Haltungsformen 1 und 2 produziert wird. Mit der Initiative Tierwohl hatten sich die Lebensmittelketten Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, Netto, Kaufland und Penny auf vier Haltungsformen geeinigt.

Haltungsform 1 sieht die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen vor. So muss ein Schwein 0,75 Quadratmeter Platz im Stall haben. Bei Jungbullen sind es 1,5 bis 2,2 Quadratmeter. Die Haltungsstufe 2 sieht im Schnitt zehn Prozent mehr Platz pro Tier vor.

Aldi will sich nun ganz von Fleischprodukten verabschieden, die unter diesen Mindestanforderungen erzeugt werden. „Wir geben heute ein großes Versprechen ab“, sagte der Einkaufschef von Aldi Süd, Erik Döbele. Man wolle das Tierwohl „in einem nie dagewesenen Schritt“ verbessern. Mit Hinweis auf die schwankenden Futtermittelkosten wagt Aldi aber keine Prognose, wie sich der Preis für besseres Fleisch entwickeln werde. „Unsere Kunden werden sich Fleisch weiterhin leisten können“, betont Lars Klein von Aldi Süd.

Die Discounter reagieren auch auf die wachsende Nachfrage nach Bio-Fleisch. Dem Bund Ökologische Landwirtschaft zufolge erzielten Bio-Geflügel und andere ökologisch erzeugte Fleischsorten im vorigen Jahr die größten Wachstumsraten unter den Bio-Produkten. Gleichzeitig sank der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft mit 57,3 Kilogramm pro Person auf den tiefsten Stand seit 1989.

In mehreren Stufen wollen Aldi Nord und Süd ganz auf Frischfleisch umstellen, das von Tieren kommt, die an der frischen Luft leben (Haltungsform 3) oder gar unter Bio-Standards aufgezogen werden (Haltungsform 4). Bereits im laufenden Jahr will Aldi 15 Prozent des Frischfleisch-Umsatzes in diesen beiden Segmenten machen. Bis 2025 werde man die Haltungsform 1 ganz aus den Kühlregalen verbannt, bis 2030 vollständig auf Freiluft und Bio umgestellt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist Aldi auch auf die Erzeuger angewiesen. Laut der Unternehmen halten aktuell 90 Prozent der Bauern ihre Tiere unter konventionellen Bedingungen. „Mehr Tierwohl in der Breite bedeutet hohe Investitionen für Landwirte und die Umstellung eines Marktes, der die letzten Jahrzehnte nur eine Richtung kannte: mehr Quantität“, erklärt Döbele.

Bauern reagieren skeptisch

„Für einen deutlichen Ausbau von Außenklima- und Bio-Haltung braucht es verlässliche Perspektiven und Abnahmemengen für Erzeuger und Verarbeiter“, so der Chefeinkäufer von Aldi Süd. Diese Planungssicherheit sollen die Landwirte und Schlachter erhalten. „Wir schaffen einen starken, langfristig verlässlichen Absatzkanal für Tierwohl-Haltungsformen deutscher Landwirte“, betont Heinbockel.

Die Bauern reagieren skeptisch. „Wir fragen uns, woher Aldi in neun Jahren dieses Fleisch zu 100 Prozent herbekommen möchte“, sagte die Sprecherin des Rheinischen Landwirtschaftsverbands, Andrea Hornfischer. Die Landwirte seien grundsätzlich bereit, ihre Ställe umzubauen. „Wir diskutieren seit Jahren darüber, woher das Geld für die gewünschten deutlich höheren Standards herkommen soll.“ Die Margen der Landwirte seien so gering, dass sie für die Investitionen kaum in Vorleistung treten könnten.

Lob kommt von der Initiative Tierwohl (ITW). „Wir begrüßen jedes Engagement, das wirksam ein Tierwohl-Plus bringt“, sagte ein Sprecher. Die ITW sei Deutschlands größtes Tierwohlprogramm. Ab 1. Juli sollen laut ITW bereits Fleisch und Wurstprodukte der Haltungsform 1 weitgehend verschwinden.

Denn nicht nur Aldi will Billigfleisch aus den Kühltheken nehmen. „Auch der Edeka-Verbund plant bereits kurzfristig auf die Haltungsstufe 1 und längerfristig auf die Haltungsstufe 2 bei Frischfleisch zu verzichten“, teilt Edeka auf Anfrage mit. Konkrete Ziele wolle die Genossenschaft, zu der auch der Discounter Netto gehört, „aus Wettbewerbsgründen“ noch nicht nennen. Die Rewe Group will ihr abgepacktes Schweinefleisch im Juli auf die Haltungsstufe 2 mit etwas größeren Ställen umstellen. Bis Ende 2030 will Rewe nach eigenen Angaben ausschließlich Fleisch von Tieren, die im Freien leben oder nach Bio-Kriterien aufgezogen wurden, verkaufen.