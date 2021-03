Berlin/Mannheim. Mehr Lohntransparenz und bessere Bezahlung für Jobs, in denen vor allem Frauen arbeiten: Parteien und Gewerkschaften haben Politik und Wirtschaft am „Equal Pay Day“ aufgefordert, mehr für den Kampf gegen die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern zu tun.

AdUnit urban-intext1

Sie stehe für die „Ungerechtigkeit, die sich generell in Sachen Geschlechtergerechtigkeit in unserem Land zeigt“, sagte Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds, am Mittwoch in Berlin. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte, geschlechtergerechte Bezahlung müsse für Unternehmen zum Aushängeschild werden: „Dass der mit Abstand größte Arbeitsmarkt im noch dazu wirtschaftsstärksten Land Europas beim Gender Pay Gap auf dem drittletzten Platz liegt, ist nicht nur peinlich, sondern schlichtweg inakzeptabel.“

Peter Körner, beim Arbeitgeberverband Südwestmetall Vorsitzender der Bezirksgruppe Rhein-Neckar-Odenwald, betonte, Entgeltunterschiede zwischen Frauen und Männern seien „keine Folge von Diskriminierung durch die Unternehmen.“ Zu den wichtigsten Gründen zählten vielmehr Unterschiede in den gewählten Branchen und Berufen. So entschieden sich Frauen seltener für die traditionell besser bezahlten Berufe im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).

Frauen seien zudem häufiger teilzeitbeschäftigt und nähmen mehr familiär bedingte Auszeiten: „Was wir deshalb in erster Linie brauchen, um die Entgeltlücke zu überwinden, ist eine gezielte Verbesserung von Erwerbs- und Karriereaussichten für Frauen – etwa durch eine gute Kinderbetreuungsinfrastruktur, klischeefreie Berufsorientierung sowie die Förderung von Initiativen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagte Körner.

AdUnit urban-intext2

Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in Arbeitszeit umrechnet. tat/dpa