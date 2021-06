Aktien hoch im Kurs

Mannheim. Die Inflation zieht an, das Sparbuch gibt kaum mehr etwas her, konventionelle Geldanlagen lohnen sich nicht – und wer sein Geld auf dem Girokonto parkt, muss dafür bei immer mehr Banken auch noch Strafzinsen zahlen. Anders ausgedrückt: Mit konventionellen Anlagen lässt sich kein Vermögen bilden. Was also tun? Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat 160 Finanzmarktexperten befragt, wie sie mit Blick auf die nächsten sechs Monate die Anlagearten bewerten.

Während sich eine Investition in Aktien (77 Prozent), Rohstoffe (75) oder Immobilien (67) nach Ansicht der Fachleute auf jeden Fall lohnt, ist der Ausblick für andere Anlageformen deutlich negativ. 73 Prozent raten von Investitionen in Kryptowährungen ab. Bei Staatsanleihen senken sogar 86 Prozent den Daumen. Nicht ganz so hart fällt das negative Urteil bei Unternehmensanleihen (56) aus. Inflationsindexierte Anleihen sowie Grüne Anleihen sind in der Bewertung nur noch leicht positiv, eine klare Tendenz für die nächsten sechs Monate ist nach Einschätzung der Befragten nicht absehbar.

„Die Finanzmarktexpertinnen und -experten schätzen das Rendite-Risiko-Profil von Anlagen, die einen gewissen Schutz vor Inflation bieten, derzeit positiver ein als das von Anlagen, die nur einen geringen oder keinen Schutz bieten“, sagt Frank Brückbauer vom ZEW. Bei Kryptowährungen ist demnach nicht davon auszugehen, dass die Befragten diesen aktuell einen hohen Inflationsschutz beimessen, analysiert der Fachmann vom ZEW.

Auch im Rückblick auf das vergangene Halbjahr beurteilen die Befragten die Anlageklassen sehr unterschiedlich. Für die Mehrheit (54 Prozent) hat sich das Rendite-Risiko-Profil von Rohstoffen positiv entwickelt, das von Aktien (40) und Kryptowährungen (52) dagegen negativ. Staatsanleihen, Inflationsindexierte Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Grüne Anleihen und Immobilien werden mit Blick auf das Rendite-Risiko-Profil dagegen als unverändert bewertet.

