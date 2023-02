Börse in Frankfurt Achterbahnfahrt nach US-Daten - Dax im Minus

Die von den US-Inflationsdaten am Dienstagnachmittag ausgelöste Achterbahnfahrt am Aktienmarkt hat der Leitindex Dax knapp im Minus beendet. Der Abschlag belief sich auf 0,11 Prozent beim Stand von 15.380,56 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Dienstag um 0,62 Prozent auf 28.331,36 Zähler. Der Handel verlief nach der Datenveröffentlichung turbulent, eine klare Richtung war Fehlanzeige. Marktteilnehmer taten sich mit der Interpretation der Daten sichtlich schwer.