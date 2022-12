Abgewählt – Wirft Twitter-Chef Musk hin?

Washington. Eine klare Mehrheit von Elon Musks Twitter-Followern meint, der Multimilliardär solle als Chef des Kurznachrichtendiensts zurücktreten, und der Unternehmer hat versprochen, deren Wünschen zu folgen. Doch wird Musk tatsächlich den Hut nehmen, und wenn ja, wer wird seine Nachfolge antreten? Im Gespräch sind einige Großinvestoren, ein prominenter Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und selbst Jared Kushner, der Schwiegersohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

„Seid vorsichtig“

Am Sonntagabend hatte die Nachricht wie ein Blitz aus heiterem Himmel eingeschlagen: Elon Musk will wissen, ob er nach zwei Monaten an der Konzernspitze bleiben soll. Zwölf Stunden lang sollten seine „Follower“ auf Twitter abstimmen, und falls eine Mehrheit meint, dass er sich verabschieden solle, dann werde er gehen, versprach der exzentrische Unternehmer. Schon nach einer guten Stunde wurde klar, in welche Richtung der Trend geht: Deutlich mehr als die Hälfte vertrat die Auffassung, dass das Social Media-Netzwerk ohne Musk besser dran wäre, woraufhin er twitterte: „Seid vorsichtig mit dem, was Ihr Euch wünscht, denn manchmal kann das auch in Erfüllung gehen.“

Am Montagmorgen sprach dann das Endergebnis eine klare Sprache: Mehr als 17,5 Millionen Personen mit Twitter-Konten hatten ihr Votum abgegeben. 57,5 Prozent meinten, dass Musk nach zwei chaotischen Monaten am Ruder das Handtuch werfen solle. Nur 42,5 Prozent sprachen ihm das Vertrauen aus und wollen, dass einer der reichsten Erdenbürger auch künftig die Geschäfte führt. Die Preisfrage lautet nun: Wird Musk sein Versprechen einhalten, und wenn ja, wer sind die aussichtsreichsten Kandidaten, um seine Nachfolge anzutreten?

Im Oktober hatte Musk den Kurznachrichtendienst für 44 Milliarden Dollar übernommen. Branchenexperten meinen, dass sein chaotischer Führungsstil das Unternehmen in eine tiefe Krise gestürzt und zum Verlust von Werbeeinnahmen in Milliardenhöhe geführt hat. Schließlich hatte er den Job mit der Begründung angenommen, ein Vorkämpfer für Meinungsfreiheit zu sein. Daher erwäge er, viele der unter Twitter-Gründer Jack Dorsey gesperrten Konten wieder freigeben zu wollen, unter anderem das des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

Auch die Konten vieler Neonazis und rechtsgerichteter Extremisten sind wieder aktiv, und Kritiker meinen, dass es nur an Musk liege, dass unkontrollierte, manchmal rassistisch motivierte Hasstiraden auf der Plattform wieder zur Tagesordnung gehören. Dem Vorwurf der Heuchelei sah sich Musk wiederum ausgesetzt, als er im Gegenzug die Konten prominenter Personen und Journalisten allein deswegen sperrte, weil sie es wagten, ihn zu kritisieren.

Kritik musste der Milliardär auch an seinem Führungsstil einstecken. So entließ er 7500 Mitarbeiter und versuchte jenen, die an Bord blieben, unmögliche Arbeitszeiten zuzumuten. Der Exodus an leitenden Mitarbeitern mündete in eine Führungskrise. Musk selbst, verzweifelt über den Aderlass und die sich häufenden Verluste, übernachtete sogar in der Konzernzentrale und verärgerte damit wiederum Mitarbeiter sowie Aktionäre seiner zwei anderen Flaggschiffe, nämlich des Autoherstellers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX.

Diese mussten nämlich tatenlos zusehen, wie ihre Anteile an Wert verloren hatten, während der Unternehmer seine Zeit fast ausschließlich seinem neuen „Spielzeug“, nämlich Twitter zu widmen schien. Unterdessen gingen die Verluste in die Milliarden. Wie die Organisation „Media Matters for America“ berichtete, hat Twitter mittlerweile mehr als die Hälfte seiner Top-Sponsoren verloren.

Auch Rapper Snoop Dog ist bereit

Dazu zählten Branchengiganten wie die Autokonzerne Ford, Chevrolet und Jeep, die Pharma-Multis Merck und Novartis sowie andere prominente Adressen. Wie der Medienanalyst Dan Ives vom Wertpapierhaus Wedbush Securities glaubt, wird der Massenexodus an Sponsoren zu Verlusten von vier Milliarden Dollar pro Jahr führen.

Wer aber wird die Konzernspitze übernehmen, sollte Musk tatsächlich das Handtuch werfen? Dessen Umfrage inspirierte sogar Nachahmer, die mit dem Job liebäugeln. So startete der berühmte Rapper Snoop Dog seine eigene Befragung, und demzufolge will eine klare Mehrheit von dessen Followern den Entertainer an der Unternehmensspitze sehen. Zu den ernstzunehmenden Kandidaten zählen hingegen einige der Großinvestoren, die zusammen mit Musk einstiegen.

Unter ihnen weniger bekannte Namen, etwa Jason Calacanis, David Sacks, Sriram Krishnan und Andreessen Horowitz.

Zudem hat sich Lex Fridman, ein prominenter Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ins Gespräch gebracht. Inzwischen zählt auch der Immobilienunternehmer und Ehemann von Ivanka Trump, Jared Kushner, zu den möglichen Favoriten. Er hatte bei dem WM-Finale in Katar neben Musk gesessen und soll sein Interesse an dem Spitzenjob bei dem Kurznachrichtendienst bekundet haben. Sollte es dazu kommen, dann könnte die Präsidentschaftskampagne seines Schwiegervaters eine völlig neue Dimension bekommen.