Abellio fährt im Südwesten vorerst weiter

Stuttgart/Mannheim. Züge des angeschlagenen Bahnunternehmens Abellio können im Südwesten vorerst weiterfahren. Das Land Baden-Württemberg und das Unternehmen einigten sich auf eine Fortführungsvereinbarung, die bis zum Jahresende läuft, wie das Verkehrsministerium und Abellio am Freitag gemeinsam in Stuttgart mitteilten. Der Bahnbetrieb sei mit dieser Abmachung gesichert, hieß es dazu weiter.

Verkehrsminister Winfried Hermann hat für Abellio Geld locker gemacht. © dpa

Wie ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage ergänzte, ist für die die Vereinbarung allein für das Land „eine niedrige einstellige Millionensumme“ nötig. Der genaue Betrag blieb zunächst offen.

Abellio, eine Tochter der niederländischen Staatsbahn (Nederlandse Spoorwegen), steckt in finanziellen Schwierigkeiten und befindet sich seit Juni in einem Schutzschirmverfahren. Dies ist eine Sanierung im Rahmen des Insolvenzrechts.

Verbindungen auch in der Region

Abellio Rail Baden-Württemberg (ABRB) befährt Strecken im Bereich Stuttgart und Neckartal. 2016 wurden die Stuttgarter Netze an Abellio vergeben. Der private Anbieter bedient unter anderem den Regionalexpress von Stuttgart über Heilbronn nach Mannheim sowie die Frankenbahnlinie von Stuttgart über Heilbronn nach Osterburken. Das Unternehmen und das Ministerium signalisierten, sie wollten nun eine langfristige Lösung suchen, die über das Jahresende hinausreicht.

Abellio hat nach eigenen Angaben rund 3100 Beschäftigte in Deutschland. Seine 52 Zuglinien fahren vor allem in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Baden-Württemberg. In Sachsen-Anhalt und Thüringen hatte es bereits Mitte des Monats eine Vereinbarung für einen Weiterbetrieb bis 2030 gegeben.

Das Land sei Abellio entgegengekommen, resümierte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Das Ministerium ist demnach zuversichtlich, bis Jahresende einen Weg zu finden, ohne dass Fahrgäste beeinträchtigt oder Arbeitsplätze von Beschäftigten bei Abellio gefährdet werden.

„Wir haben jetzt Eckpunkte einer Lösung“, sagte der Generalhandlungsbevollmächtigte von Abellio, Lucas Flöther. „Erstens: Wir fahren weiter. Das ist das Wichtigste.“ Es werde zudem mit Unterstützung des Landes und mit nochmaliger Unterstützung des Gesellschafters der weitere Betrieb gewährleistet. „Wir werden mit einer Fortführungsvereinbarung bis Ende 2021 durchfinanziert und gewinnen damit Zeit für ein langfristiges Konzept“, sagte er. dpa/red