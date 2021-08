Abbvie steigert Erlöse

North Chicago/Ludwigshafen. Das Biotech- und Pharmaunternehmen Abbvie hat seinen Umsatz und das Ergebnis im zweiten Quartal dieses Jahres erneut steigern können. Angaben des Unternehmens zufolge habe man weltweit einen Nettoumsatz von knapp 14 Milliarden US-Dollar erzielt – das entspricht in etwa einer Summe von 11,75 Milliarden Euro und einem Anstieg von 33,9 Prozent im Vorjahresvergleich. Seinen deutschen Hauptsitz hat das US-amerikanische Unternehmen in Ludwigshafen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Abbvie-Logo auf dem Gebäude in Ludwigshafen. © Rinderspacher

„Abbvie lieferte ein weiteres starkes Quartal, und unser Geschäft entwickelt sich im gesamten Portfolio weiterhin äußerst gut“, wird Abbvie-Vorstandschef Richard A. Gonzales in einer Mitteilung auf Englisch zitiert. Abbvie forscht und entwickelt in den Bereichen Immunologie, Onkologie, Neurowissenschaften, Augenheilkunde, Virologie, Frauengesundheit und Gastroenterologie – im Mai hatte Abbvie zudem das US-amerikanische Unternehmen Allergan Aesthetics aufgekauft.

Gewinnprognose erhöht

Laut Gonzales habe der Immunologie-Bereich etwa eine Milliarde Dollar zum Umsatz beigesteuert. Er sagte zudem: „Auch die Integration von Allergan verläuft außergewöhnlich gut, da sowohl das Neurowissenschafts- als auch das Ästhetik-Portfolio ein zweistelliges sequenzielles Wachstum erzielen.“ Basierend auf der Dynamik seines Geschäfts hebe Abbvie die EPS-Prognose für das Gesamtjahr 2021 an. EPS ist die Abkürzung für „Earnings per Share“ – also Gewinn je Aktie. Man geht nun davon aus, dass dieser Gewinn je Aktie bei 12,52 bis 12,62 Dollar liegt (vorher 12,37 bis 12,57 Dollar).

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) liegt im zweiten Quartal bei 4,4 Milliarden US-Dollar (3,7 Milliarden Euro). jor

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2