Ab Montag starten auch die Betriebsärzte mit dem Impfen

Mannheim. Ab dem 7. Juni können die Betriebsärzte endlich loslegen und die Mitarbeiter der Unternehmen gegen Corona impfen. Die Betriebsärzte bilden neben den Impfzentren und Hausärzten ab Montag die dritte Säule der Impfkampagne in Deutschland. Mehr als 6000 der 12 000 Betriebsärzte haben nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums Impfstoff bestellt. Nächste Woche stehen aber bundesweit zunächst nur 702 000 Dosen Biontech zur Verfügung. Zum Vergleich: Die Länder bekommen in diesem Zeitraum für ihre Impfzentren und mobilen Impfteams mindestens 2,25 Millionen Impfdosen. Und die Hausärzte, die im April mit einer Million Dosen starteten, erhalten sogar knapp 3,5 Millionen.

AdUnit urban-intext1

Wie die Bestellung abläuft, ist einer Handreichung des Arbeitgeberverbandes BDA für die Betriebsärzte zu entnehmen. Demnach müssen die Betriebsärzte den Impfstoff wochenweise auf einem blauen Privatrezept bei einer regionalen Apotheke bestellen. Geliefert wird der Impfstoff dann vom Pharmagroßhandel.

Jeder Betriebsarzt erhält eine zugesicherte Mindestmenge von 102 Dosen. Die maximale Höchstgrenze beträgt 804 Dosen. Hat ein Unternehmen mehrere Betriebsärzte, steigen die Bestellmengen dementsprechend. Der BDA geht davon aus, dass die Zuteilungsmenge ab Juli steigen wird. Außerdem wird nur in der ersten Woche ausschließlich Impfstoff von Biontech verimpft, danach kommen auch die Vakzine von Moderna, AstraZeneca sowie Johnson & Johnson zum Zug.

Bestellen dürfen den Impfstoff neben klassischen in einer Firma angestellten Werksärzten auch die Ärztinnen und Ärzte eines überbetrieblichen Dienstes und auch die freien Betriebsärzte, die für einen Betrieb die Impfungen durchführen sollen.

AdUnit urban-intext2

Die Betriebe in der Region haben sich unterschiedlich auf die Impfkampagne vorbereitet.

Roche: Das Pharmaunternehmen beschäftigt an seinem Standort in Mannheim rund 8400 Mitarbeiter. Die sechs Betriebsärzte bestellten nach Angaben des Unternehmens vier Rezepte – jeweils mit der Höchstmenge von 804 Impfdosen. Roche rechnet aber in der nächsten Woche nur mit einer Zuteilung von 400 bis 500 Impfdosen. „Wenn alles optimal laufen würde, könnten wir bis zu 500 Mitarbeiter täglich impfen“, sagt Sprecherin Lena Raditsch. Nach ihren Angaben wäre es möglich, die Beschäftigten am Standort innerhalb von rund vier Wochen einmal durchzuimpfen. „Angesichts der zu erwartenden niedrigen Liefermengen wird sich die Impfkampagne aber wohl über mehrere Monate hinziehen“, fürchtet Raditsch.

AdUnit urban-intext3

SAP: Beim Softwarekonzern ist die Kantine am Stammsitz Walldorf zu einem Impfzentrum umgebaut worden. Die Anmeldung erfolgt digital über ein hauseigenes Portal. Jeder der neun Betriebsärzte bekommt die zugesicherte Mindestmenge von 102 Dosen zugeteilt, macht 918 Dosen für die nächste Woche. Bestellt wurde die Höchstmenge, also insgesamt 7236 Dosen. Nach Angaben des Betriebsarztes Torsten Paul liegt die Impfbereitschaft bei mehr als 90 Prozent. Das Impfangebot richtet sich zunächst ausschließlich an Mitarbeiter; später sollen – in der Hoffnung, dass mehr Impfstoffdosen verfügbar sind – die Angehörigen einbezogen werden. SAP zählt in der Region rund 16 100 Beschäftigte.

AdUnit urban-intext4

Heidelberger Druckmaschinen: Das Unternehmen gehört zu den Vorreitern. Seit Ende März steht am Standort Wiesloch/Walldorf mit seinen knapp 5000 Mitarbeitern ein betriebsbereites Impfzentrum. Nur: Während in Rheinland-Pfalz der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF als Modellunternehmen schon frühzeitig ausgewählt wurde, ging im Südwesten lange nichts. Freude löste es bei den Heidelberger Druckmaschinen dann auch nicht aus, dass die Mannheimer MVV Energie den Zuschlag als Modellprojekt erhielt. Nach Angaben des Unternehmenssprechers Thomas Fichtl werden nächste Woche gerade mal rund 60 Dosen geliefert. „Das ist bei einer Belegschaft von mehreren Tausend natürlich ein kleiner Anfang, und wir erwarten, dass die Menge an Impfstoff in den nächsten Wochen steigt.“

MVV Energie: Der Mannheimer Konzern lässt pro Tag rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Vakzin Moderna impfen. Ende Juli, so Sprecher Roland Kress, könnte die Impfkampagne beendet sein. Die MVV bekommt jeweils 1200 Impfdosen für die Erst- und Zweitimpfung. „Uns werden die Impfdosen ausreichen, denn viele unserer knapp 2000 Mitarbeiter sind schon geimpft“, sagt Kress.

BASF: Rund 14 000 der 40 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns haben seit der Inbetriebnahme des eigenen Impfzentrums am 14. April bis Ende letzter Woche ihre Erstimpfung erhalten. Rund 1300 haben außerdem schon die zweite Dosis bekommen. Das Unternehmen beschäftigt 30 eigene Betriebsärzte, im Impfzentrum sind 100 Mitarbeiter beschäftigt.

Kleine und mittlere Betriebe: Sie haben in der Regel keine angestellten Betriebsärzte. „Sie werden aber über betriebsärztliche Dienstleister betreut und sind deshalb genauso aktiv wie Großunternehmen“, sagt Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar. Nach seiner Ansicht wird dadurch aber die Organisation des Impfens für die Ärzte und Betriebe aufwendiger.