250 000 Stellen noch nicht besetzt

Berlin/Nürnberg. Ein Jahr Corona-Krise hat tiefe Spuren in der deutschen Wirtschaft hinterlassen und auch dem heimischen Ausbildungsmarkt schwer zugesetzt. Sowohl die Zahl der Bewerber als auch das Angebot an Lehrstellen sind bis April 2021 gegenüber dem Vorjahr erheblich zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA), die dieser Redaktion vorliegen.

Die Bewerberzahl im Ausbildungsjahr 2020/21 brach nach Angaben der Behörde gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent ein. Bundesweit gab es demnach zuletzt insgesamt rund 345 000 Interessenten für einen Ausbildungsplatz. Beim Lehrstellenangebot verzeichnete die Bundesagentur für denselben Zeitraum ein Minus von fünf Prozent. Demnach gab es zuletzt noch rund 429 800 gemeldete Ausbildungsplätze.

Allein im vergangenen April waren laut Bundesagentur noch 250 000 betriebliche Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig hatten 190 000 Bewerberinnen und Bewerber im vergangenen Monat noch keine Ausbildungsstelle oder eine Alternative gefunden. Nach einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW hat jeder vierte Mittelständler (26 Prozent) im vergangenen Jahr weniger Lehrlinge eingestellt als geplant. Nur drei Prozent haben ihre Ausbildungsangebote ausgeweitet. Insgesamt bilden geschätzt 500 000 Unternehmen in Deutschland aus – mehr als 90 Prozent sind Mittelständler mit einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro.

Der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele begründet diese Entwicklung vor allem mit Schwierigkeiten in der anhaltenden Corona-Krise. „Dass es aktuell weniger Ausbildungsbewerber gibt, liegt nicht an geringeren Zahlen bei den Schulabgängern oder mangelndem Interesse der jungen Leute, sondern vor allem an der Pandemie“, sagte Scheele unserer Redaktion. Wo Schulen geschlossen seien, könne nicht in gewohnter Weise Berufsberatung im Unterricht stattfinden.

Praktika fehlen

Auch würden kaum Praktika in Unternehmen angeboten. „Einige Jugendliche gehen deshalb weiter zur Schule oder suchen sich andere Alternativen. Da mag auch die Unsicherheit, wie sich die einzelnen Branchen wirtschaftlich weiterentwickeln, eine Rolle spielen“, erläutert der Behördenchef. Laut BA werden aktuell vor allem in jenen Branchen weniger Lehrstellen angeboten, die in besonderem Maße von den Folgen der Pandemie betroffen sind. Hierzu zählen bekanntermaßen das Gastgewerbe, also Hotel- und Gaststätten, sowie der Tourismus. Doch auch bei technischen Berufen wie Kfz-Mechatroniker und Industriemechaniker geht das Angebot zurück. Hier zeigt sich der Bundesagentur zufolge auch Unsicherheit wegen der aktuellen technischen und strukturellen Umbrüche in diesen Branchen.

Scheele ermunterte Bewerberinnen und Bewerber, sich trotz der Corona-Krise nicht entmutigen zu lassen. Der mehrmonatige Lockdown habe zwar die persönliche Beratung junger Menschen in den Arbeitsagenturen und Schulen schwieriger gemacht, aber die BA sei weiterhin gut erreichbar. „Vor allem Jugendliche, die es schwerer haben, können wir gut unterstützen und fördern“, hob Scheele hervor.

Es gebe zurzeit fast überall mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber, „die Chancen sind gut, einen Start ins Berufsleben zu finden“. Die BA biete in der Pandemie telefonische und Videoberatung an. Wo es möglich sei, gebe es auch virtuelle Berufsorientierung in Schulklassen. Zugleich appellierte Scheele an die Arbeitgeber, „trotz aller Herausforderungen bei der Ausbildung aktiv zu bleiben“. Unternehmen, die nicht für ihren eigenen Fachkräftenachwuchs sorgten, würden „nur unter erschwerten Bedingungen nach dem Ende der Pandemie Fachkräfte finden“, warnte der BA-Chef und verwies auf die Ausbildungsprämie.

Regierung zahlt Prämie

Demnach können Unternehmen, die Lehrstellen erhalten oder ausbauen, obwohl sie unter der Pandemie leiden, finanziell unterstützt werden. Seit August 2020 wurden laut Bundesagenturchef 38 400 Anträge auf Ausbildungsprämien positiv entschieden. Die Bundesregierung hatte im vergangenen März wegen der anhaltenden Pandemie den Zugang erleichtert und zugleich die Zahlungen erhöht. Ausbildungsbetriebe, die ihre Lehrstellenzahl trotz Krisenbelastung konstant halten, bekommen demnach vom 1. Juni an 4000 Euro je Ausbildungsvertrag. Für jeden zusätzlich abgeschlossenen Vertrag gibt es 6000 Euro.

Antragsberechtigt sind Betriebe mit bis zu 499 Beschäftigten. Zuvor lag die Grenze bei 249 Mitarbeitern. Insgesamt will die Bundesregierung bis 2022 rund 700 Millionen Euro in die Ausbildungsförderung investieren.