Heidelberg. Am Heidelberger Czernyring steht das unscheinbare Gebäude. Ein Turm. Am Rande der neuen Bahnstadt – rote Backsteine. Der Czernyring selbst: eine Baustelle. Hier sollen nun mehr als 100 Millionen Impfstoffdosen produziert werden. Dir erste Hälfte, also 50 Millionen Dosen, soll bereits bis Ende dieses Jahres zur Verfügung stehen. Der Tübinger Impfstoffhersteller Curevac hat sein Partner-Netzwerk auf Celonic ausgeweitet. Eigentlich ein Schweizer Unternehmen, aber mit Standort in Heidelberg.

Celonic ist bei typischen Verbrauchern und Verbraucherinnen nicht bekannt. Das liegt daran, dass das Unternehmen als Auftragshersteller für Biotech- und Pharmafirmen agiert. Christof Hettich, Geschäftsführer von Curevacs Hauptinvestor, der Heidelberger dievini Holding, erklärt auf Anfrage, dass Celonic im Impfstoff-Herstellungsprozess einen großen Part übernimmt. Um solch große Mengen an Dosen zu produzieren, hat sich das Tübinger Unternehmen bereits seit Monaten ein breites Netz an Partnern gesponnen. Darunter Bayer, Fareva, Wacker, Rentschler oder der britische Impfriese GlaxoSmithKline.

Ein Schritt von vielen

Laut Hettich beruhten diese Kooperationen auf dem Prinzip der Arbeitsteilung. Curevac arbeitet an sogenannten mRNA-Impfstoffen. mRNA ist eine Art Botenmolekül, in dem die Bauanleitung von bestimmten Proteinen steckt. Die menschlichen Zellen bilden nach der Impfung dieses Protein, was der Körper als fremd erkennt. Er bildet Antikörper und andere Abwehrzellen dagegen. „Und die mRNA wird in Tübingen hergestellt“, sagt Hettich. Mit Celonic sei nun ein weiterer Schritt der Fertigung gesichert.

Celonic ist 1982 in Deutschland gegründet worden – sozusagen als Ausgliederung des Max-Planck-Instituts. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen allerdings heute in Basel.

Curevac bekräftigte noch einmal, die Marktzulassung im zweiten Quartal 2021 beantragen zu wollen. Mit einer Zulassung rechnet das Unternehmen bis Ende Juni. Mitte Februar hatte der Curevac-Gründer und Erfinder der mRNA-Technologie Ingmar Hoerr erklärt, die Entwicklung des Tübinger Vakzins habe länger gedauert als andere, weil die Funktionalität auch in Entwicklungsländern gesichert sein sollte. „Was Curevac auszeichnet, ist, dass in der präklinischen Entwicklung ein ganz großer Wert auf die Temperaturstabilität gelegt wurde. Für diese Forschung ging natürlich Zeit ins Land“, hatte Hoerr damals gesagt.