Wircon stößt Tochter ab

Mannheim. Das Mannheimer Photovoltaik-Unternehmen Wircon hat mit der Wirsol Energy sein Australien-Geschäft an das malaysische Unternehmen Gentari verkauft. Dies teilte der Projektentwickler am Donnerstag mit. Mit dem Deal hat Wircon nach eigenen Angaben die Restrukturierung des Unternehmens abgeschlossen, das 2019 in wirtschaftliche Turbulenzen geraten war. Seitdem hält die Hopp-Familie alle Anteil der Gesellschaft. Der Verkauf der Wirsol Energy sei eine Konsequenz der „strategischen Neuausrichtung“, sagte Geschäftsführer Jörg Gerike. „Unser zukünftiges Betätigungsfeld wird primär in Europa liegen“, so der Geschäftsführer. Das Unternehmen wolle „nunmehr vor allem auch zahlreiche zukunftsgerichtete Projekte in der Rhein-Neckar-Region und darüber hinaus in Deutschland umsetzen“. Nach dem Verkauf schrumpft die Belegschaft um knapp die Hälfte auf 35 Mitarbeiter. Das 2013 gegründete Unternehmen hat neben Mannheim Standorte in Berlin und Saarbrücken. was

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1