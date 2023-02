Weniger Aufträge

Stuttgart. Die Zurückhaltung am Bau hat bei der Branche im Südwesten tiefe Spuren in den Auftragsbüchern hinterlassen. Der Dezember 2022 sei der vierte Monat in Folge mit stark sinkender Baunachfrage gewesen, teilte die Bauwirtschaft Baden-Württemberg mit. Über das Gesamtjahr seien die Auftragseingänge preisbereinigt um 17 Prozent ins Minus gerutscht, nominal betrage der Rückgang 6,5 Prozent. Bundesweit machen steigende Zinsen und hohe Baukosten dem Gewerbe zu schaffen. Insbesondere im Wohnungsbau sind nach Branchenangaben im vergangenen Jahr Auftraggeber und Investoren abgesprungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Schon im Frühjahr, wenn die Auftragspolster größtenteils aufgebraucht sind, könnte es eng werden für unsere Betriebe“, warnte Hauptgeschäftsführer Thomas Möller. Einer Sprecherin zufolge sei dann auch Kurzarbeit denkbar. Noch sei die Beschäftigung aber stabil. Die Betriebe ab 20 Beschäftigten hätten ihre Mitarbeiterzahl um 1,7 Prozent auf über 69 000 aufgestockt. lsw