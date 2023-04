Warum alte Denkmuster Frauen noch immer benachteiligen

Mannheim. Lena Rübelmann leitet das „Female Entrepreneurship“ bei Next Mannheim, einer Einrichtung der Stadt Mannheim zur Start-up-Förderung. Sie und ihr Team sorgen dafür, dass Frauen mit ihren Ideen auch wirklich an den Start gehen. Die Diskriminierung von Frauen ist noch tief im System verankert, sagt die 32-jährige Bereichsleiterin.

Frau Rübelmann, in einem Urteil hat das Bundesarbeitsgericht die Lohngerechtigkeit für Frauen gestärkt. Eine Frau hatte weniger Gehalt erhalten als ihr männlicher Kollege - bei gleicher Position. Sind Frauen schlechte Verhandler, wenn es ums Geld geht?

Lena Rübelmann: Ich bin froh, dass dieses Urteil gefällt wurde, denn bei der Vergütung sollte es überwiegend um die erbrachte Leistung gehen und nicht um das Verhandlungsgeschick. Zumal gutes oder schlechtes Verhandeln stark subjektiv geprägt ist.

Inwiefern?

Rübelmann: Es ist ein historischer Fakt, dass unser Wirtschaftssystem und zum Beispiel die Verhandlungskultur von Männern geprägt wurden. Überwiegend sind Funktionen wie Geschäftsführer, Staatsoberhäupter und Außenpolitiker noch immer männlich besetzt. Das führt auch dazu, dass an vielen Stellen im System die weibliche Perspektive fehlt.

Diese Erkenntnis ist nicht neu - warum dauert es so lange, das zu ändern?

Rübelmann: Unter anderem weil vielerorts noch das Thomas-Prinzip greift: Chefs besetzen Positionen mit Menschen, die ihnen bezüglich Herkunft, Ausbildung oder Geschlecht möglichst ähnlich sind. Das passiert meistens unbewusst. Im Start-up-Kontext passiert das beispielsweise, wenn der Unternehmensgründer Thomas dem Investor Peter ähnlicher ist, als es die Hannah ist. Das heißt nicht, dass Hannah es nicht draufhat, der Peter steht Thomas aber näher, er ist ihm ähnlicher, und Vertrauen wird schneller aufgebaut. Das kann dazu führen, dass Investmententscheidungen letztlich zugunsten von Thomas ausgehen und existierende Stereotype weiter bestehen bleiben.

Wie werden wir diese Stereotype los?

Rübelmann: Indem wir uns klar machen, dass sie existieren. Viele Bilder und Denkmuster sind so tief verankert, die realisieren wir gar nicht. Unconscious bias nennt sich das, unbewusste Vorurteile. Das lässt sich auch in Studien belegen. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Investoren bei Pitch Decks, das sind die Unternehmenspräsentationen, die von den Start-up-Gründern und -Gründerinnen an Investoren und Investorinnen geschickt werden, Start-ups mit weiblichem Gründungsteam kritischer beurteilen und Investments in weibliche Teams geringer ausfallen. Hier spielen unbewusste Vorurteile und Glaubenssätze eine große Rolle. Wir erleben auch im Alltag, dass Gründerinnen ganz andere Fragen gestellt werden, zum Beispiel im Finanzierungs- oder Beratungsgespräch. Etwa, ob sie einen Kinderwunsch haben. Ein Mann würde das bei der Unternehmenspräsentation wahrscheinlich nie gefragt werden. Diese Rollenbilder verfangen nach wie vor. Und so spielen auch bei der Beurteilung, ob eine Person gut oder schlecht verhandelt, Stereotype eine einflussreiche Rolle.

Wenn es darum geht, Führungsaufgaben zu übernehmen, heben Frauen nicht unbedingt als Erste die Hand. Woran liegt’s?

Rübelmann: Es gibt (noch) deutlich weniger weibliche Vorbilder. Die Hand zu heben, fällt leichter, wenn man sich schon früh identifizieren und wiedererkennen kann. Und das Thema des Sich-Zutrauens kostet ebenfalls viel Überwindung. Es ist ein Phänomen, das immer wieder auftritt. Viele Frauen denken, sie seien nicht so gut oder sie könnten es noch nicht. Hier sollten wir schon im Kindergarten und in der Schule darauf achten, dass Mädchen mehr ermutigt werden und ihnen auch mehr Führung zugetraut wird.

Infokasten: Lena Rübelmann

Geboren in Mannheim, aufgewachsen in Weinheim.

B.A. International Business an der European Business School in Reutlingen und der Napier University in Edinburgh.

Seit 2018: Leiterin des GIG7 Kompetenzzentrum FeMale Business in Mannheim.

Seit 2020: Leitung Female Entrepreneurship bei Next Mannheim; Leitung für das EU-Projekt Exi-Gründungsgutscheine; Referentin zu Gründung und Female Entrepreneurship.