  Warnstreiks bei Caterpillar und ABB

Mannheim/Heidelberg. Etwa 300 Beschäftigte von Caterpillar Energy Solutions in der Mannheimer Neckarstadt haben am Donnerstagmorgen ihre Arbeit unterbrochen und an einer Kundgebung der IG Metall auf dem Werksgelände vor dem Betriebsratsbüro teilgenommen. Anschließend seien die Mitarbeitenden aufgerufen worden, ihre Arbeit an diesem Nachmittag nicht wieder aufzunehmen, sondern bei einer "Frühschluss-Aktion" bis zum Ende ihrer Schicht nach Hause zu gehen, teilte die IG Metall Mannheim mit.

Caterpillar-Betriebsratsvorsitzender Michael Klatt betonte, wie wichtig das Thema Perspektive und Beschäftigungssicherung für den Standort Mannheim sei: „Die Transformation ist seit Jahren da. Wir brauchen dringend verlässliche Antworten, welche Investitionen, Qualifizierungen und Kompetenzen hier am Standort für die nächsten Jahre getätigt und gesichert werden. Anstatt Antworten zu bieten, schielen die Arbeitgeber nur auf Kennzahlen, und oft nur auf die des nächsten Quartals. Alles dreht sich nur um die Befriedigung der Anteilseigner. Dagegen setzen wir uns zur Wehr. “ Klatt warnte weiter vor einer drohenden Corona-Generation. Man müsse den Azubis und Dual Studierenden gesicherte Übernahmeperspektiven bieten.

In Heidelberg gibt es am Donnerstag Warnstreiks bei ABB, Lisi Automotive Mecano und TI Automotive Systems. Nach Angaben der IG Metall folgten dem Aufruf rund 1100 Beschäftigte. Mirko Geiger, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg, erklärte: „Die Warnstreiks zeigen, dass die Beschäftigten wenig Verständnis für die Hinhaltetaktik der Arbeitgeberseite haben. Die wirtschaftliche Lage zeigt außerdem eine zunehmende Erholung. Wir erwarten jetzt ein ernstzunehmendes Angebot der Arbeitgeber!“

Die vierte Verhandlungsrunde war am Dienstag ohne Ergebnis auseinandergegangen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest partiellen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das ab und fordert stattdessen, tarifliche Sonderleistungen zu kürzen. Das wiederum will die Gewerkschaft nicht mitmachen.