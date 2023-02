Warnstreik bei TMax Germany

Mannheim. Rund 90 Beschäftigte von TMax Germany in Mannheim haben sich am Freitag nach Angaben der IG Metall an einem Warnstreik beteiligt. Die Beschäftigten forderten 8,5 Prozent mehr Entgelt sowie die Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro. „Wir müssen jetzt für unsere Forderung aufstehen!“ sagte Patrik Zeybek, Betriebsratsvorsitzender und Mitglied der Tarif- und Verhandlungskommission auf der Kundgebung. Der Warnstreikaufruf richtete sich an die Früh- und an die Spätschicht. Nadine Ofenloch, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Mannheim und Verhandlungsführerin, drängte auf die Forderung nach mehr Gehalt. „Die Kosten für das alltägliche Leben steigen: Lebensmittel, Energie, Waren des täglichen Lebens", sagte sie laut Mitteilung.

Die Firma TMax Germany ist laut IG Metall nicht tarifgebunden, darum geht es derzeit um den Abschluss eines Haustarifvertrags. Nach drei Verhandlung ist bisher noch keine Einigung erzielt worden. Das Angebot der Arbeitgeberseite hält die Gewerkschaft bislang für "unzureichend".

Die Firma stellt Lösungen für thermische und akustische Dämmungen her, die sich unter anderem in der Automobilindustrie, in landwirtschaftlichen Maschinen oder in der Schifffahrt wiederfinden. Neben Mannheim (Friesenheimer Insel) gibt es Produktionsstandorte in den USA und Rumänien.