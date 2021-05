Die Stimmung bei der Wirtschaft in der Region ist Corona-bedingt weiter gespalten: In der Industrie läuft es deutlich besser, Gastronomie und Handel leiden. Das ergab die Frühjahrs-Konjunkturumfrage der IHK Rhein-Neckar, an der sich 540 Unternehmen von Mannheim über Heidelberg bis zum Neckar-Odenwald-Kreis beteiligt haben.

„Während die

...