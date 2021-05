Tarifverhandlung im Kfz-Handwerk beginnt - Aktionen in Betrieben

Mannheim/Stuttgart. Für die rund 55.000 Beschäftigten des Kfz-Handwerks in Baden-Württemberg beginnen an diesem Miitwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart die Tarifverhandlungen. In Mannheim haben sich nach Angaben der IG Metall insgesamt rund 350 Beschäftigte aus sieben Betrieben an aktiven Mittagspausen und anderen Aktionen beteiligt. „Wir haben auch gearbeitet in der Pandemie und jetzt geht es auf unsere Kosten, das werden wir nicht zulassen", sagte Jutta Knapp, Betriebsratsvorsitzende Mercedes Benz Niederlassung Mannheim, laut Mitteilung. Die Kündigung eines großen Teils des Manteltarifvertrages durch die Arbeitgeber sorgt nach Angaben der IG Metall für viel Unmut bei den Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Lohn. Außerdem sollen Auszubildende deutlich besser bezahlt werden und Beschäftigte mehr Möglichkeiten haben, zwischen Geld und Freizeit zu wählen sowie den Manteltarifvertrag ohne Verschlechterungen wiederherzustellen.

