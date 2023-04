Tarif-Einigung für SRH-Beschäftigte

Heidelberg. Fünf Verhandlungsrunden hat es gebraucht, jetzt haben sich der Heidelberger Gesundheits- und Bildungskonzern SRH und die Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Die Angestellten in den Akutkliniken der SRH bekommen mehr Geld: ein Tarifplus von 5 Prozent zum 1. Juli 2023 und weitere 5 Prozent zum 1. Juli 2024 – bei einem Mindestbetrag von jeweils 150 Euro. Darüber hinaus gibt es einen Inflationsausgleich in Höhe von 1500 Euro innerhalb der Laufzeit bis Ende 2024. Langjährige Beschäftigte erhalten ab 2024 in einem gestuften Verfahren bis zu vier Tage Zusatzurlaub pro Jahr. Für die Auszubildenden wird die Vergütung in zwei Stufen zu jeweils 100 Euro erhöht. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1