Streit um Doppelbesteuerung - Gericht weist Klage ab

Mannheim/Saabrücken. Im Streit um eine mögliche Doppelbesteuerung der Rente hat das Finanzgericht des Saarlandes die Klage einer Seniorin abgewiesen. Eine Doppelbesteuerung sei nicht dargelegt, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag (Az.: 3 V 1023/21). Die Saarbrückerin hatte im Januar in einem Eilverfahren gegen die Doppelbesteuerung geklagt. Sie berief sich dabei auf eine Formel, die der Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun und der Saarbrücker Finanzmathematiker Klaus Schindler entwickelt haben. Das Gericht ist der Ansicht, dass bestimmte versteuerte Beiträge der Klägerin „nicht zutreffend“ ermittelt sind. Mit der Entscheidung ist der Fall wohl noch nicht zu Ende. Das Finanzgericht hat nach eigenen Angaben die Beschwerde zugelassen, also könnte sich der Bundesfinanzhof (BFH) in München damit befassen.

Vor dem BFH liegen bereits zwei Revisionsverfahren zu einer möglichen Doppelbesteuerung der Rente, über die das Gericht Mitte Mai verhandeln will. Die Entscheidung soll nach Angaben eines Sprechers voraussichtlich am 31. Mai verkündet werden. Sie wird mit Spannung erwartet, denn das BFH könnte wichtige Details höchstrichterlich klären, die auch auf andere Verfahren anwendbar wären.