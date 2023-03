Spengels Team macht weiter

Mannheim. Das Mannheimer ZEW und die Universität in der Quadratestadt können ihre gemeinsame Steuerforschung in den nächsten vier Jahren fortsetzen. Die Leibnitz-Gesellschaft steuert 1,2 Millionen Euro bei, das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit 400 000 Euro. Das Team um den Steuerexperten Christoph Spengel (Bild) erstellt zum Beispiel schon seit vielen Jahren den Mannheim Tax Index, der die Steuerbelastung der deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich misst.

„Mannheim Taxation schafft es seit seiner Gründung immer wieder, die besten Köpfe der Wirtschafts-, Rechts- und Politikwissenschaften aus dem In- und Ausland zu aktuellen Fragen der Steuerforschung zusammenzubringen“, sagt Sprecher Spengel, der ZEW-Forschungsprofessor sowie Lehrstuhlinhaber für Betriebswirtschaftslehre und Steuerlehre an der Universität Mannheim ist. „Die fächerübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht es, wirtschaftliche, unternehmerische, politische und rechtliche Aspekte bei der Bearbeitung von fiskalischen Herausforderungen zu berücksichtigen“ so ZEW-Präsident Achim Wambach, was (Bild: Rinderspacher