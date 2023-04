Speed-Dating für Azubis

Mannheim. Junge Menschen, die für dieses oder nächstes Jahr noch einen Ausbildungsplatz in der Region suchen, können am Freitag, 21. April, beim Azubi-Speed-Dating der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) vorbeischauen. Zwischen 13 und 16 Uhr gibt es dort die Gelegenheit, sich bei mehreren Unternehmen vorzustellen. In jeweils zehnminütigen Gesprächen mit Firmenvertretern können Teilnehmer die Betriebe und ihr Ausbildungsplatzangebot kennenlernen und sich selbst kurz vorstellen. Außerdem haben sie laut IHK die Möglichkeit, ihre Bewerbungsunterlagen direkt bei den Ausbildungsverantwortlichen der Unternehmen abzugeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Website der IHK sind rund 40 Unternehmen und Betriebe aus der Region aufgelistet, die beim Azubi-Speed-Dating mitmachen. Dabei sind unter anderem die Sparkasse Rhein Neckar Nord, das St. Josefskrankenhaus Heidelberg, die Heddesheimer Spedition pfenning, die Modegruppe Engelhorn oder der Mannheimer Standort von Daimler Truck. Die Unternehmen bieten offene Lehrstellen für ganz unterschiedliche Berufe an, beispielsweise Ausbildungen zum Fachinformatiker oder Elektroniker, zum Bankfachmann/-frau, Chemikanten oder zum Koch. Das Azubi-Speed-Dating ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist die Max-Hachenburg-Schule Mannheim (Tattersallstraße 28 -30). tat

Info: Infos zum Speed-Dating: http://bitly.ws/DaEU