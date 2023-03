Rückschlag in klinischer Studie zur Leukämie-Therapie

Ladenburg. Das biopharmazeutische Unternehmen Heidelberg Pharma muss in der Krebsforschung einen Rückschlag in der klinischen Studie mit dem Produktkandidaten MGTA-117 hinnehmen. Wie das Unternehmen aus Ladenburg am Freitag mitteilte, hat der amerikanische Entwicklungspartner Magenta Therapeutics „die Dosierung in der klinischen Studie bis auf Weiteres“ ausgesetzt. Vorausgegangen sei „ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis 5. Grades mit Todesfolge“, welches möglicherweise im Zusammenhang mit MGTA-117 stehe.

In klinischen Studien werden alle negativen Reaktionen von Teilnehmern auf die Verabreichung eines Präparats erfasst. Das Paul-Ehrlich-Institut definiert ein unerwünschtes Ereignis als „unerwünschtes medizinisches Ereignis nach Einnahme eines Arzneimittels, das nicht notwendigerweise durch dieses Arzneimittel verursacht wurde“.

Umsatzausfall erwartet

Bei dem Produktkandidaten MGTA-117 handelt es sich um ein Antikörper-Amanitin-Konjugat, das auf der ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates – Antikörper-Wirkstoff-Konjugate) von Heidelberg Pharma basiert und von Magenta entwickelt wurde. Mit ihm sollte eine Therapie gegen akute myeloische Leukämie erforscht werden. Wegen des Todesfalls hat Magenta die weitere Entwicklung aller Programme gestoppt und will strategische Alternativen prüfen.

Weil Magenta auch einen Amanitin-Linker-Liefervertrag gekündigt hat, rechnet Heidelberg Pharma in diesem Jahr mit Umsatzausfällen im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (1. Dezember 2021 bis 30. November 2022) hat das Unternehmen den Umsatz deutlich von 1,7 auf 18,5 Millionen Euro gesteigert – vor allem wegen der neuen strategischen Partnerschaft mit dem chinesischen Pharmakonzern Huadong. Der Verlust sank von 26,1 auf 19,7 Millionen Euro. Die Zahl der Beschäftigten stieg von 96 auf 110. Hauptaktionär von Heidelberg Pharma ist die Dievini Hopp BioTech Holding von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. cs