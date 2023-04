Prognose übertroffen

Wiesloch. Das Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr verdient als erwartet. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die das Unternehmen am Mittwochabend in einer adhoc-Mitteilung veröffentlicht hat. Demnach rechnet der Vorstand für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 mit einem positiven Ergebnis nach Steuern von rund 90 Millionen Euro. Das seien etwa 24 Millionen Euro mehr als die Markterwartung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der Jahresumsatz fällt nach vorläufigen Zahlen mit rund 2,4 Milliarden Euro etwas höher aus als das ursprüngliche Ziel (2,3 Milliarden Euro). Seine endgültige Bilanz stellt Heideldruck am 14. Juni vor.

Vorstandschef Ludwin Monz hatte bereits Anfang Februar bei der Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal auf gestiegene Umsätze und eine stabile Auftragslage verwiesen. Vor allem in Nordamerika sammelte das Unternehmen demnach mehr Aufträge ein, auch in Europa bestellten Kunden ordentlich Druckmaschinen in Wiesloch. tat