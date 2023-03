Pilotprojekt bei Essity für CO2-freie Papier-Herstellung

Mainz/Mannheim. Essity ist es nach eigenen Angaben als erstem Unternehmen in der Papierindustrie gelungen, Papier CO2-frei herzustellen. Das Pilotprojekt des schwedischen Hygienepapierherstellers läuft im Werk Mainz-Kostheim.

Das Werk setzt dabei laut Mitteilung neben Elektrifizierung und Strom aus erneuerbaren Energien erstmalig auch grünen Wasserstoff als letzten Baustein für eine nachhaltige Produktion ein. Insgesamt hat das Unternehmen vier Millionen Euro investiert; 1,4 Millionen Euro wurden zusätzlich vom Hessischen Wirtschaftsministerium gefördert. Weitere Partner der Interessensgemeinschaft sind die Mainzer Stadtwerke AG (MSW) und die Schott AG.

In Mannheim hat Essity das größte Hygienepapier-Werk. Dort investiert Essity aktuell in eine Infrastruktur für LNG, also Flüssigerdgas. be