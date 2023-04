Pfälzer Exportquote sinkt leicht

Ludwigshafen. Trotz leicht sinkender Exportquote bleibt das Auslandsgeschäft zentrales Standbein der Pfälzer Industrie: Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz mitteilt, erwirtschafteten die ansässigen Industriebetriebe mit mindestens 50 Beschäftigten knapp zwei Drittel ihrer Umsätze außerhalb Deutschlands. Konkret lag die Exportquote im vergangenen Jahr bei 64,8 Prozent, nach 66 Prozent im Jahr zuvor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Trotz kräftiger Zuwächse sowohl bei den In- als auch bei den Auslandsumsätzen sank die Exportquote um 1,2 Prozentpunkte“, wird Ruth Scherer, Referentin für Wirtschaftsstatistik bei der IHK Pfalz, in einer Mitteilung zitiert. Der Umsatz im Inland habe sich dynamischer entwickelt als der im Ausland: Im Inland erwirtschafteten die Pfälzer Industrieunternehmen demnach rund 21,3 Milliarden Euro, ein plus von 17 Prozent. Der Auslandsumsatz kletterte im gleichen Zeitraum um elf Prozent auf 39,1 Milliarden Euro.

Höhere Preise treiben Umsatz

Der Gesamtumsatz aller Industrieunternehmen habe sich damit um 13,1 Prozent auf rund 60,4 Milliarden Euro erhöht. „Dieses Umsatzwachstum dürfte allerdings in erster Linie auf Preiserhöhungen zurückzuführen sein, die zumindest teilweise die deutlich gestiegenen Energie- und Materialkosten der Unternehmen widerspiegeln“, erklärt Statistikexpertin Scherer. Vor allem die Chemie und der Maschinenbau blickten trotz anhaltender Lieferprobleme auf ein Jahr mit starkem Wachstum zurück. Im Fahrzeugbau und bei seinen Zulieferern seien die Umsätze dagegen gesunken. Besonders hohe Exportquoten hätten in der Pfalz Ludwigshafen – Sitz der BASF – und Germersheim. tat