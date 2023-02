Mannheim. Die Mannheimer Software-Firma Osapiens kauft zu und hält künftig 80 Prozent der Anteile an dem Unternehmen F-Trace. Die Kölner sind ebenso wie Osapiens darauf spezialisiert, Lieferketten transparenter zu machen. F-Trace hat vor allem im Lebensmittelbereich viele Kunden. Dort bietet es Lösungen an, die Konsumentinnen und Konsumenten ermöglichen sollen, die Herkunft einzelner Produkte – wie beispielsweise Fleisch – zurückzuverfolgen. Bisher gehörte das Unternehmen, das etwa 20 Menschen beschäftigt, zu 100 Prozent dem Anbieter GS1 Germany, der weiter 20 Prozent an seiner bisherigen Tochtergesellschaft hält.

Zum Kaufpreis und zum Umsatz der beiden Unternehmen macht Osapiens keine Angaben. Das Mannheimer Unternehmen wurde 2018 gegründet und beschäftigt an seinem Hauptstandort inzwischen mehr als 115 Mitarbeitende. Im vergangenen Jahr wurde Osapiens mit dem renommierten Deutschen Gründerpreis in der Kategorie „Aufsteiger“ ausgezeichnet.

Das Unternehmen entwickelt Software zur Überwachung von Lieferketten. Die werden durch die Globalisierung immer komplexer. Der Bedarf an Transparenz wächst – nicht nur, weil Verbraucherinnen und Verbraucher immer öfter wissen wollen, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt worden sind. Seit Anfang des Jahres gilt in Deutschland außerdem das sogenannte Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das höhere Anforderungen an Unternehmen ab einer bestimmten Größe stellt. tat