NGG plant Warnstreiks in Brotindustrie

Mannheim/Stuttgart. In der laufenden Tarifrunde für die Brot- und Backwarenindustrie in Baden-Württemberg stehen die Zeichen auf Konflikt. Wie die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) mitteilt, ist ein zweiter Verhandlungstermin ohne Einigung zu Ende gegangen, in den Betrieben stünden nun weitere Warnstreiks an.

In Baden-Württemberg betreffen die Verhandlungen laut NGG rund 1500 Beschäftigte aus drei Unternehmen. Dazu gehören vor allem die Edeka-Tochter Bäckerbub, die auch einen Standort in Mannheim hat, und der Backwarenkonzern Lieken (u.a. „Golden Toast“), der ebenfalls Produktionsstätten in Baden-Württemberg betreibt. Nicht betroffen von der Tarifrunde ist das Bäckerhandwerk, für das es eigene Tarifverträge gibt.

Azubis sollen mehr bekommen

Für die Beschäftigten der Brot- und Backwarenindustrie in Baden-Württemberg fordert die Gewerkschaft nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Löhne um elf Prozent, mindestens jedoch um 350 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 300 Euro mehr bekommen. Außerdem will die NGG Gespräche über einen sogenannten „Demografie-Tarifvertrag“ aufnehmen. Dabei soll es vor allem darum gehen, die Arbeitsplätze in den Betrieben altersgerecht zu gestalten.

Die Arbeitgeber haben laut NGG u.a. eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um vier Prozent ab 1. Juli 2023 und eine weitere um vier Prozent ab 1. März 2024 bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten. „Dies ist völlig inakzeptabel. Daran ändert auch eine Inflationsausgleichsprämie in nicht bezifferter Höhe nichts“, sagt NGG-Verhandlungsführer Uwe Hildebrandt laut einer Mitteilung.

Am 2. Mai wollen die Tarifparteien weiterverhandeln, zusammen mit dem hessischen Tarifverbund. Dort sind laut NGG vor allem Beschäftigte der Glocken-Bäckerei (gehört zu Rewe) in Frankfurt und von Erlenbacher Backwaren in Groß-Gerau betroffen. Letztere stellt Tiefkühl-Kuchen und -Torten her. tat