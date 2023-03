Neues Kapital für Mannheimer Start-up 1000 Satellites

Mannheim. Das Mannheimer Büroflächen-Start-up 1000 Satellites hat eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und damit rund 2,4 Millionen Euro eingenommen. Nach Angaben des Unternehmens erweitern sowohl Beteiligungsgesellschaften als auch Einzelpersonen als Unterstützer den Gesellschafterkreis. 1000 Satellites betreibt ein Netzwerk an sogenannten Coworking Spaces, also Büroflächen, die sich mehrere Firmen teilen. Die Standorte, Satelliten genannt, liegen dezentral in der Nähe der Wohnorte der Angestellten, um die Wege zur Arbeit zu verkürzen.

„Wir sind begeistert, dass wir unsere Ziele der Seed-Phase in Zeiten des Umbruchs der Immobilienbranche vorzeitig erreicht haben. Mit der Series A erweitern wir unsere Investorenbasis, um unser Unternehmen weiter auszubauen“, wird Mitgeschäftsführer Gregory von Abendroth in einer Mitteilung zitiert. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar weiterwachsen und in seine zweite Marktregion nach München expandieren.

1000 Satellites ist eine Ausgründung aus dem BASF-eigenen Gründerzentrum Chemovator und seit etwas mehr als einem Jahr eigenständig. Inzwischen umfasst das regionale Netzwerk sechs eigene Satelliten und sieben Partnerstandorte, auf die mehr als 1000 Nutzerinnen und Nutzer Zugriff haben. cs