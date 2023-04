Neue Beteiligung

Mannheim/Stuttgart. Die Mannheimer Investmentfirma Styx Urban Investments baut ihr Beteiligungsportfolio aus und steigt bei dem Stuttgarter Start-up Vreed ein. Styx habe die Pre-Seed-Runde – also eine Finanzierungsrunde in einer sehr frühen Phase der Gründung – als Lead Investor angeführt, heißt es in einer Mitteilung. Dazu kämen Angel-Investoren aus Deutschland und Norwegen.

Das Start-up Vreed ist im Immobilienbereich aktiv und hat den Angaben nach eine Software zur Analyse, Planung und Auswertung von Sanierungsvorhaben entwickelt. Zielgruppe seien Finanzinstitute, vor allem Bausparkassen, Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Deren Beratungsteams könnten die Software im Kundengespräch einsetzen und auf deren Basis ein Finanzierungsangebot erstellen. Als ersten Kunden habe das Start-up die LBS Südwest gewinnen können.

Styx Urban Investments ist darauf spezialisiert, Start-ups in der Frühphase mit Risikokapital zu finanzieren, vor allem solche, die sich mit Ideen rund um urbanes Leben befassen. Bei dem Thema energetische Gebäudesanierung und ihrer Finanzierung sieht das Mannheimer Investmentunternehmen nach eigenen Angaben großes Potenzial. Der Investitionsbedarf liege allein in Deutschland bei 250 Mrd. Euro. tat