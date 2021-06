MLP impft Belegschaft ab Donnerstag gegen Corona

Wiesloch. Der Finanzdienstleister MLP startet an diesem Donnerstag mit den betrieblichen Impfungen gegen das Coronavirus. Vorerst sollen 210 Mitarbeiter und Berater in der Unternehmenszentrale in Wiesloch eine Erstimpfung erhalten, teilte das Unternehmen mit. Verabreicht werde der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Weitere Impfangebote seien in Planung.

